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«Опора России» предложила регулировать деятельность маркетплейсов

Объединение предпринимателей «Опора России» подготовило концепцию для Минэкономразвития, Минпромторга и ЦБ в которой предложила регулировать деятельность крупных онлайн-ритейлеров, чтобы исключить с их стороны дискриминацию пользователей, а также давление на ценовую политику поставщиков маркетплейсов. Об этом сообщают «Ведомости».

Речь о таких российских и зарубежных платформах, как Wildberries, AliExpress, Ozon, «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет», eBay и других. По замыслу экспертов, маркетплейсы должны будут публиковать принципы, по которым они составляют рейтинги продавцов и очередность показа товаров в поиске.

Также разработчики концепции предлагают запретить платформам требовать от малого и среднего бизнеса гарантированно низких цен и лучших условий продажи товаров, утвердить перечень информации, обязательной к раскрытию, и создать внутреннюю систему для жалоб и заявлений пользователей.

За первое нарушение предусмотрено предупреждение, а при повторном случае — штраф. Для лидеров рынка может быть применён «оборотный» штраф (процент от выручки компании), для остальных платформ фиксированная сумма от 500 тыс. до 1 млн руб.

Директор ООО «Адаптер» и предправления «Кластера легкой промышленности Кировской области» Владимир Сунцов рассказал изданию, что некоторые онлайн-ретейлеры могут не выдавать накладные при отгрузке товара. Поэтому если товар потеряется, доказать, что он был доставлен невозможно.

Другая проблема заключается в непрозрачной системе движения товаров. Так, по словам Сунцова, товар может быть снят с продажи для инвентаризации на неопределенный срок. Большинство опрошенных изданием представителей электронной коммерции выступило за саморегулирование внутри отрасли.

Автор: Анна
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