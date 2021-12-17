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Право и налоги RSS

«Опора России» предложила запретить маркетплейсам делать пометки «об одном товаре в наличии»

«Опора России» предложила запретить маркетплейсам указывать, что предложение товара ограничено, без пометки о том, что оно ограничено только на их площадках. С инициативой внести такую поправку в закон «О защите прав потребителей» выступил вице-президент бизнес-объединения Алексей Кожевников. Он изложил её в письме к Владимиру Гутеневу, председателю комитета Госдумы по промышленности и торговле, сообщает ТАСС.

В «Опоре России» считают, что размещение информации «остался один номер в гостинице», «остался один товар» подталкивает покупателя к спонтанной покупке либо переключает его внимание на предложения других продавцов. Таким образом, потребителя вводят в заблуждение «об отсутствии предложения продавца о продаже товара (работ, услуг) в иных онлайн- и офлайн-каналах продаж», полагают в деловом объединении.

«Такая недобросовестная практика онлайн-платформ (владельцев агрегаторов) лишает потребителя возможности выбора товаров (работ, услуг) и наносит ущерб субъектам малого и среднего предпринимательства. Вместе с тем законодательство не предусматривает запретов на подобное манипулирование вниманием потребителя», — сказано в письме.

Ранее «Опора России» выступила с инициативой регулировать деятельность крупных онлайн-ритейлеров, чтобы исключить с их стороны дискриминацию пользователей, а также давление на ценовую политику поставщиков маркетплейсов. Речь о таких российских и зарубежных платформах, как Wildberries, AliExpress, Ozon, «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет», eBay и других. Разработчики концепции предлагают запретить платформам требовать от малого и среднего бизнеса гарантированно низких цен и лучших условий продажи товаров.

Автор: Анна
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