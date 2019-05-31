Оповещение онлайн-покупателей через WhatsApp от DPD и MySender

DPD продолжает заботиться об удобстве онлайн-покупателей. Совместно с MySender компания реализовала информирование о статусе заказа через сообщения в мессенджере WhatsApp. Кроме того, MySender обеспечила удобную обработку обращений клиентов в социальной сети ВКонтакте.

Комплексное решение для коммуникаций с покупателями в WhatsApp и ВКонтакте объединяет в себе рассылку уведомлений, клиентские обращения и чат-бот. На внедрение проекта, который был реализован компанией MySender, потребовалось чуть более месяца.

Покупатели предпочитают управлять заказом самостоятельно, без звонков в службу поддержки. Согласно данным DPD, доля тех, кто вносит изменения онлайн, с 56% в 2017 году выросла до 70% в 2019. Управлять доставкой благодаря новым каналам стало еще проще.

«Например, если покупателя не устроила дата доставки, в WhatsApp он может перенести ее при помощи чат-бота, отправив ему в ответ соответствующую цифру, переходить по ссылкам не требуется. Изменение даты доставки — дело буквально нескольких секунд», — говорит Наталья Чинова, менеджер по управлению процессами клиентского сервиса DPD в России.

«Логистика, как высококонкурентная и высокотехнологичная отрасль, одной из первых внедряет решения, удобные для клиентов, — такие, как общение в чате, социальных сетях или мессенджерах. Оператор имеет доступ к истории обращений каждого конкретного клиента, как и последнему доступна история переписки с компанией в мессенджере. Зачастую внедрение подобных сервисов требует существенных доработок в ранее построенных контакт-центрах. Мы рады сотрудничать с DPD и предложить им решение, минимально затрагивающее внутренние бизнес-процессы, и без существенных расходов со стороны нашего заказчика», — говорит Матко Жнидарич, руководитель по развитию бизнеса MySender в России.

Интеграция API DPD с платформой MySender позволяет обрабатывать сообщения пользователей из социальных сетей и мессенджеров в рамках общей очереди с использованием единого рабочего места оператора.