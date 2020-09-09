Определен медиарейтинг российских ритейлеров

Торговая сеть «Магнит» стала самым упоминаемым брендом в сфере ритейла. За год в федеральных и региональных СМИ, а также на ТВ и радио, было более 87 тысяч упоминаний данного бренда. Такие данные обнародованы в исследовании, подготовленном аналитической компанией «Тамисаж».

«Магнит» сохранил лидерство — по аналогичному рейтингу, который был проведен в 2018 году, он также занимал первое место. И если тогда значительная масса упоминаний была связана с личностью Сергея Галицкого, то сейчас контекст упоминаний сместился. Непосредственно про основателя торговой сети есть речь в двух тысячах публикации о «Магните» и это сопоставимо с количеством упоминаний текущего генерального директора компании Яна Дюннинга.

На втором месте оказался бренд «Пятерочка» - более 62 тысяч упоминаний за аналогичный период. Другой бренд X5 Retail Group, «Перекресток», также вошел в топ и занял четвертое место с результатом 25,7 тыс упоминаний. Третье место занял «Ашан» - 28,6 тыс сообщений.

Ключевой темой в СМИ стали, конечно, вопросы адаптации ритейлеров к изменившимся условиям из-за коронавируса. В частности у «Перекрестка» каждое третье упоминание идет в контексте организации им доставки еды на дом.

Другой важной темой при упоминании всех ритейлеров стало соблюдение эпидемиологической безопасности и этот вопрос стал поводом для ряда публикаций негативного характера.

Традиционно наиболее упоминаемыми в СМИ становятся ритейлеры, которые занимаются продажей продуктов питания. Из исключений — бренд «М.Видео», который замкнул пятерку лидеров с результатом 23,3 тыс. Также в топ-10 из непродуктового ритейла попали «Детский мир» и ИКЕА на 6 и 9 месте соответственно.

В число лидеров вошли еще «Карусель», «Лента» и «Дикси».