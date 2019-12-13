Определены лауреаты Премии Рунета 2019

12 декабря 2019 года в Доме Пашкова на Воздвиженке состоялась торжественная церемония вручения XVI Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет «Премия Рунета».

Лауреатами Премии Рунета 2019 стали компании и интернет-проекты в номинациях:

Государство и Общество

Генеральная прокуратура Российской Федерации

Федеральная налоговая служба Единый портал по взаимодействию бизнеса и власти (mbm.mos.ru)

Официальный сайт Мэра Москвы MOS.RU

Проект «БудущееРоссии. Национальные проекты»

«Техника добра»

Экономика и Бизнес

Robokassa

онлайн-супермаркет Perekrestok.ru

«Ростелеком-Солар»

Здоровье и отдых

проект «Узнай Москву»

Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Цифровые проекты ВДНХ (цифровая трансформация: geo- и мобильные сервисы, онлайн-коммуникации с посетителями)

Бобёр.ру

Технологии и Инновации

Skillbox

Сейлз-хаус «Газпром-медиа»

Tilda Publishing

Образование и Кадры

Центр онлайн-обучения «Нетология-групп»

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Digital- агентство AGIMA

Русская Википедия

СМИ и массовые коммуникации

Специальный проект Lenta.ru «Россия под наркотиками»

Телеканал RT на русском

Телеканал «Москва 24»

Мобильное приложение

Сбербанк Онлайн:большое обновление

МКБ Онлайн

Благотворительный фонд Русфонд

Лига Ставок — ставки на спорт

Детский Рунет

Киностудия «Союзмультфильм»

Школа цифрового творчества «Кодабра»

Онлайн-уроки финансовой грамотности для детей по безопасности в киберпространстве — ФинЦЕРТ Банка России

Сообщество года в Facebook

UNIQUE CHILD (Особенный ребенок)

«25RU: Специальная награда Оргкомитета 25-летия Рунета»

Спецпроект ТАСС «25-летие Рунета»

Фонд социального кино за создание фильма «Интернет для всех»

Дальневосточный Федеральный Университет (ДВФУ)

Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы

Кемеровская область-Кузбасс

Управление гос. закупок Тюменской области

Компания «Тензор»

Вклад в развитие национальной доменной зоны .RU

RU-CENTER

REG. RU

Компания «Бегет»

Победителем Народного голосования стал:

Спасибомания 3.0. Гипербросок

Организатором Премии Рунета 2019 года является Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Партнером народного голосования выступает интернет-проект «Кто?Что?Где?». Ознакомиться с правилами участия можно на официальном сайте мероприятия.

Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета). Премия Рунета присуждается в 16-й раз, с 2004 года. За это время лауреатами Премии Рунета стали более 360 организаций.