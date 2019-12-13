Определены лауреаты Премии Рунета 2019
12 декабря 2019 года в Доме Пашкова на Воздвиженке состоялась торжественная церемония вручения XVI Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет «Премия Рунета».
Лауреатами Премии Рунета 2019 стали компании и интернет-проекты в номинациях:
Государство и Общество
- Генеральная прокуратура Российской Федерации
- Федеральная налоговая служба Единый портал по взаимодействию бизнеса и власти (mbm.mos.ru)
- Официальный сайт Мэра Москвы MOS.RU
- Проект «БудущееРоссии. Национальные проекты»
- «Техника добра»
Экономика и Бизнес
- Robokassa
- онлайн-супермаркет Perekrestok.ru
- «Ростелеком-Солар»
Здоровье и отдых
- проект «Узнай Москву»
- Владимиро-Суздальский музей-заповедник
- Цифровые проекты ВДНХ (цифровая трансформация: geo- и мобильные сервисы, онлайн-коммуникации с посетителями)
- Бобёр.ру
Технологии и Инновации
- Skillbox
- Сейлз-хаус «Газпром-медиа»
- Tilda Publishing
Образование и Кадры
- Центр онлайн-обучения «Нетология-групп»
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Digital- агентство AGIMA
- Русская Википедия
СМИ и массовые коммуникации
- Специальный проект Lenta.ru «Россия под наркотиками»
- Телеканал RT на русском
- Телеканал «Москва 24»
Мобильное приложение
- Сбербанк Онлайн:большое обновление
- МКБ Онлайн
- Благотворительный фонд Русфонд
- Лига Ставок — ставки на спорт
Детский Рунет
- Киностудия «Союзмультфильм»
- Школа цифрового творчества «Кодабра»
- Онлайн-уроки финансовой грамотности для детей по безопасности в киберпространстве — ФинЦЕРТ Банка России
Сообщество года в Facebook
- UNIQUE CHILD (Особенный ребенок)
«25RU: Специальная награда Оргкомитета 25-летия Рунета»
- Спецпроект ТАСС «25-летие Рунета»
- Фонд социального кино за создание фильма «Интернет для всех»
- Дальневосточный Федеральный Университет (ДВФУ)
Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы
- Кемеровская область-Кузбасс
- Управление гос. закупок Тюменской области
- Компания «Тензор»
Вклад в развитие национальной доменной зоны .RU
- RU-CENTER
- REG. RU
- Компания «Бегет»
Победителем Народного голосования стал:
- Спасибомания 3.0. Гипербросок
Организатором Премии Рунета 2019 года является Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Партнером народного голосования выступает интернет-проект «Кто?Что?Где?». Ознакомиться с правилами участия можно на официальном сайте мероприятия.
Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета). Премия Рунета присуждается в 16-й раз, с 2004 года. За это время лауреатами Премии Рунета стали более 360 организаций.