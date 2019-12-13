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Определены лауреаты Премии Рунета 2019

12 декабря 2019 года в Доме Пашкова на Воздвиженке состоялась торжественная церемония вручения XVI Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет «Премия Рунета».

Лауреатами Премии Рунета 2019 стали компании и интернет-проекты в номинациях:

Государство и Общество

  • Генеральная прокуратура Российской Федерации
  • Федеральная налоговая служба Единый портал по взаимодействию бизнеса и власти (mbm.mos.ru)
  • Официальный сайт Мэра Москвы MOS.RU
  • Проект «БудущееРоссии. Национальные проекты»
  • «Техника добра»

Экономика и Бизнес

  • Robokassa
  • онлайн-супермаркет Perekrestok.ru
  • «Ростелеком-Солар»

Здоровье и отдых

  • проект «Узнай Москву»
  • Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  • Цифровые проекты ВДНХ (цифровая трансформация: geo- и мобильные сервисы, онлайн-коммуникации с посетителями)
  • Бобёр.ру

Технологии и Инновации

  • Skillbox
  • Сейлз-хаус «Газпром-медиа»
  • Tilda Publishing

Образование и Кадры

  • Центр онлайн-обучения «Нетология-групп»
  • Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
  • Digital- агентство AGIMA
  • Русская Википедия

СМИ и массовые коммуникации

  • Специальный проект Lenta.ru «Россия под наркотиками»
  • Телеканал RT на русском
  • Телеканал «Москва 24»

Мобильное приложение

  • Сбербанк Онлайн:большое обновление
  • МКБ Онлайн
  • Благотворительный фонд Русфонд
  • Лига Ставок — ставки на спорт

Детский Рунет

  • Киностудия «Союзмультфильм»
  • Школа цифрового творчества «Кодабра»
  • Онлайн-уроки финансовой грамотности для детей по безопасности в киберпространстве — ФинЦЕРТ Банка России

Сообщество года в Facebook

  • UNIQUE CHILD (Особенный ребенок)

«25RU: Специальная награда Оргкомитета 25-летия Рунета»

  • Спецпроект ТАСС «25-летие Рунета»
  • Фонд социального кино за создание фильма «Интернет для всех»
  • Дальневосточный Федеральный Университет (ДВФУ)

Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы

  • Кемеровская область-Кузбасс
  • Управление гос. закупок Тюменской области
  • Компания «Тензор»

Вклад в развитие национальной доменной зоны .RU

  • RU-CENTER
  • REG. RU
  • Компания «Бегет»

Победителем Народного голосования стал:

  • Спасибомания 3.0. Гипербросок

Организатором Премии Рунета 2019 года является Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Партнером народного голосования выступает интернет-проект «Кто?Что?Где?». Ознакомиться с правилами участия можно на официальном сайте мероприятия.

Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета). Премия Рунета присуждается в 16-й раз, с 2004 года. За это время лауреатами Премии Рунета стали более 360 организаций.

Автор: Анна
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