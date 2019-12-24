Определены победители премии Ecomspace

Участники рынка e-commerce определили своих лучших представителей. Номинанты и финалисты Премии ECOMSPACE. ПОЧТА РОССИИ 2019 AWARDS были выбраны путем прямого голосования. Выдвинуть кандидатуру и проголосовать мог представитель любой компании, работающей в сфере российского e-commerce, независимо от специализации — будь то интернет-магазин или сервис для повышения эффективности онлайн торговли (логистика, платежи и т. д.).

В этом году игрокам рынка была предоставлена возможность заявить о своих достижениях и претендовать на победу в одной из семи номинаций. На этапе выдвижения кандидатур в оргкомитет Премии поступило более 70 заявок, в голосовании приняли участие более 6000 представителей российского рынка онлайн ритейла. Финалисты были определены путем подсчета голосов. Наблюдательный совет посчитал итоги голосования корректными и не стал использовать свое право добавлять свой голос кому бы то ни было из номинантов.

Победители ECOMSPACE. ПОЧТА РОССИИ 2019 AWARDS

Специальную номинацию имени Владимира Долгова Наблюдательный Совет присудил присудил команде eBay за продвижение закона о нулевом НДС для экспортёров.

Первый заместитель генерального директора Почты России по электронной коммерции Алексей Скатин отмечает: «Первый заместитель генерального директора Почты России по электронной коммерции Алексей Скатин отмечает: «Итоги Премии отражают выбор рынка. Представители отечественного e-commerce четко представляют своих лидеров, тех, на кого необходимо равняться, тех, кто своим примером вдохновляет остальных. Эти компании ориентированы на инновации, безупречный сервис, лучшие международные практики. Они не допускают компромиссов в области качества. Именно эти немаловажные факторы дают импульс всей индустрии и стимулируют качество сервиса для конечного потребителя».