Опрос Почты России: почти 60% россиян планируют покупать товары на распродажах только онлайн

Почта России опросила россиян перед традиционными осенними распродажами — «Черной пятницей», «Днем холостяка» и другими. Выяснилось, что онлайн-шоппинг планируют почти 58,2% россиян, 37,2% собираются покупать и в онлайн, и в офлайн-формате, и всего 4,6% опрошенных предпочтут распродажи в обычных магазинах.

Покупки в российских интернет-магазинах планируют 76% опрошенных, а 59% хотят заказывать товары за границей. При этом мужчины больше интересуются покупками в зарубежных интернет-магазинах, чем женщины (59% и 51% соответственно). По мнению опрошенных, за границей товары стоят дешевле (69%), в интернет-магазинах представлен более широкий ассортимент товаров (53%), а нужные товары при этом отсутствуют в России (47%).

Жители небольших городов предпочитают заказывать доставку в почтовые отделения (75%). На распродажах большинство из них готовы потратить не более 5 000 руб. (47%) Доставку по России до 1 недели готовы ждать 31% жителей небольших городов, и лишь 16% отметили, что хотели бы получать товар в течение 2-3 дней. Из зарубежных интернет-магазинов участники опроса готовы ждать доставку до 1 месяца (54%).

Для сравнения, жители городов-милионников предпочитают доставку товаров в пункты выдачи заказов (ПВЗ) (60%) и готовы потратить на распродажах в 2021 г. до 10 000 руб. (34%). 29% опрошенных жителей мегаполисов не готовы ждать доставки из российских онлайн-магазинов более 2-3 дней.

Также участники опроса назвали причины, которые остановят их от покупки онлайн. Так, 51% россиян не будут покупать товар, если на него плохие отзывы в интернете. Негативные отзывы об интернет-магазине остановят от покупки 36% опрошенных. 29% не станут покупать товар, если магазин не предоставляет бесплатную доставку.

Среди категорий товаров, которые россияне хотели бы приобрести онлайн в 2021 г., участники опроса назвали одежду (51%), электронику и технику (43%), товары для хобби и отдыха (28%), товары для дома и ремонта (27%), парфюмерию и косметику (23%).

В опросе приняли участие 4750 россиян. 57% опрошенных — женщины. В возрасте от 45 до 65 лет — 37% опрошенных, 25% — в возрасте от 35 до 44 лет, 18% — в возрасте от 25 до 24 лет. Проживают в городах миллионниках 36,7% опрошенных, 34,6% — в городах с населением от 100 000 до 1 млн. жителей, и 28,8% в небольших населенных пунктах до 100 000 жителей.