Оптимизация покупок становится трендом покупательского поведения

Исследовательский холдинг Ромир на основе данных собственной скан-панели домохозяйств Consumer Scan Panel провел исследование россиян на тему покупательского поведения в современном мире. Подобные исследования являются регулярными, что позволяет отследить изменения в различных стратегиях покупательского поведения, проанализировать динамику и предложить прогнозы на будущее.

В ходе исследования выяснилось, что самую большу на данный момент категорию покупателей составляют Оптимизаторы. К ним относятся покупатели, которые стараются покупать товары более дешевых брендов и не покупать дорогие виды продуктов. За последние 5 лет доля подобных покупателей увеличилась на 10 п.п. и сейчас составляет ровно треть россиян. Кроме того, большой по численности группой все еще остаются Рационализаторы — покупатели, которые стараются составлять списки необходимых товаров, всегда им следовать и приобретать товары, только если уверены, что точно будут их использовать. Доля подобных покупателей снизилась на 10 п.п. за пять лет, однако по-прежнему остается довольно крупной. Сокращают частоту похода в магазин с целью уменьшения трат 12% респондентов — Запасливые. Им же свойственна и закупка товаров впрок.

Самый большой рост продемонстрировали, так называемые «cherry pickers». Это — покупатели, которые охотятся за скидками и промо-предложениями, снимая их как вишенку с торта. Рост за рассматриваемый период составил целых 14%, что в итоге позволило доле охотников за скидками вырасти более чем в пять раз.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют QR-коды с чеков. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.