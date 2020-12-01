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Опубликован первый в России рейтинг омниканальности ритейлеров

Data Insight и AWG исследовали покупательский опыт на российских онлайн-площадках. Главным предметом исследования стал онлайн-канал продаж — насколько он хорошо вписан в общую систему продаж компании. Также учитывалась «бесшовность» опыта покупки для клиентов — возможность сделать заказ с любого устройства и оплатить и забрать его любым удобным способом.

Победителем общего рейтинга признана компания «М-Видео». Компания «Спортмастер» стала лидером в рейтинге покупательского опыта, «Детский мир» — в рейтинге взаимодействия с технологиями, а «Перекресток» — в рейтинге получения заказа.

«Требования покупателей к сервису онлайн-магазинов растет, поэтому все чаще в социальных сетях встречаются кейсы с описанием негативного покупательского опыта. Совместно с Data Insight мы провели исследование, которое позволяет понять зоны роста ведущих игроков ритейла во взаимодействии с клиентами и показывает взгляд со стороны покупателя — указывает на те трудности, с которыми он сталкивается во время покупки», — прокомментировал рейтинг исполнительный директор AWG Никита Шабашкевич.

«Сегодня наступил момент истины для ритейла — мы наблюдаем переходный этап к новому рынку, сочетающему разнообразные каналы продаж в офлайне и в онлайне. Именно сейчас решается, какой мы увидим розничную торговлю через несколько лет: форматы, потребительское поведение, а также, собственно, игроков рынка. В основе этого процесса лежат технологии, которые обеспечивают компаниям возможности по гибкому изменению форматов, настройке взаимодействия с клиентами, управлению остатками, ценами, запасами. Большинство ритейлеров сегодня не полностью готовы к этим изменениям, но работают над тем, чтобы выстроить ИТ-систему как драйвер цифровой трансформации. Нашим проектом с AWG мы измеряем готовность крупнейших игроков к происходящим переменам, изучаем ритейл, чтобы понимать, какие очертания он приобретет в ближайшем будущем.

В долгосрочной перспективе трансформация имеет еще одно важное значение для рынка: капитализация онлайн-продавцов в несколько раз выше их коллег из офлайнового ритейла с таким же оборотом. И рейтинг омниканальности в числе прочего показывает потенциальный рост капитализации компаний за счет будущего роста в их обороте онлайн-продаж», — комментирует партнер аналитической компании Data Insight Федор Вирин.

«Пандемия спровоцировала значительное изменение пользовательского поведения и требований к покупательскому опыту. 2020 год подсветил ритейлерам важность омниканальной стратегии — из-за полного закрытия оффлайн точек и колоссальной нагрузки на онлайн. Весь этот год, помогая нашим клиентам выстраивать омниканальность, мы видели важность покупательского опыта, опыта получения заказов и взаимодействия с технологиями и решили посмотреть на весь рынок в целом. Мы надеемся, что ежегодный рейтинг омниканальности будет полезным для нашей отрасли и в будущем покажет позитивную динамику в покупательском опыте российского e-commerce», — заметил генеральный директор AWG Александр Хачиян.

Автор: Анна
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