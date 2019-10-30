Опубликован рейтинг агентств, работающих с крупнейшими компаниями
29 октября Рейтинг Рунета в седьмой раз представил результаты Рейтинга digital-агентств, работающих с крупнейшими компаниями.
В ТОП-100 вошли 54 компании из Москвы, 10 из Санкт-Петербурга, 7 из Екатеринбурга, по 3 из Минска, Ростова-на-Дону и Ульяновска. Наиболее заметный рост относительно прошлого года показали: Progressive Media (поднялась вверх на 60 позиции), «Собака Павлова» (+37 строчек), Func. (+30), NKH Studio (+33), RuNetSoft (+38) и NetLab Creative Studio (+30). 21 агентство попало в данный ТОП впервые, что также положительно повлияет на их позиции в Рейтинге веб-студий, ведь в нем учитываются баллы, начисляемые участникам Рейтинга агентств, работающих с корпорациями.
Десятка лидеров в этом году представлена следующим образом:
- AGIMA
- Aero
- Promo Interactive
- Extyl
- АРТВЕЛЛ
- AIC + QSOFT
- MST
- Зебра + «Новый файл»
- Студия Олега Чулакова
- JetStyle
Полная версия Рейтинга агентств, работающих с крупнейшими корпорациями.
«Наша главная цель — помощь в поиске подрядчиков, которые лучше всего справятся с конкретными задачами клиентов. Именно поэтому в каждом нашем рейтинге, включая этот, есть срезы по специализациям агентств на типах и тематиках сайтов. Мы настоятельно рекомендуем ими пользоваться при поиске партнера. Это поможет выбрать из агентств, хорошо умеющих работать с крупными компаниями, то, которое имеет больше опыта в нужном направлении».
Анатолий Денисов, главный редактор проекта