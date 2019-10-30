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Опубликован рейтинг агентств, работающих с крупнейшими компаниями

29 октября Рейтинг Рунета в седьмой раз представил результаты Рейтинга digital-агентств, работающих с крупнейшими компаниями.

В ТОП-100 вошли 54 компании из Москвы, 10 из Санкт-Петербурга, 7 из Екатеринбурга, по 3 из Минска, Ростова-на-Дону и Ульяновска. Наиболее заметный рост относительно прошлого года показали: Progressive Media (поднялась вверх на 60 позиции), «Собака Павлова» (+37 строчек), Func. (+30), NKH Studio (+33), RuNetSoft (+38) и NetLab Creative Studio (+30). 21 агентство попало в данный ТОП впервые, что также положительно повлияет на их позиции в Рейтинге веб-студий, ведь в нем учитываются баллы, начисляемые участникам Рейтинга агентств, работающих с корпорациями.

Десятка лидеров в этом году представлена следующим образом:

  1. AGIMA
  2. Aero
  3. Promo Interactive
  4. Extyl
  5. АРТВЕЛЛ
  6. AIC + QSOFT
  7. MST
  8. Зебра + «Новый файл»
  9. Студия Олега Чулакова
  10. JetStyle

Полная версия Рейтинга агентств, работающих с крупнейшими корпорациями.

«Наша главная цель — помощь в поиске подрядчиков, которые лучше всего справятся с конкретными задачами клиентов. Именно поэтому в каждом нашем рейтинге, включая этот, есть срезы по специализациям агентств на типах и тематиках сайтов. Мы настоятельно рекомендуем ими пользоваться при поиске партнера. Это поможет выбрать из агентств, хорошо умеющих работать с крупными компаниями, то, которое имеет больше опыта в нужном направлении».

Анатолий Денисов, главный редактор проекта

Автор: Анна
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