Опубликован рейтинг агентств, работающих с крупнейшими компаниями

29 октября Рейтинг Рунета в седьмой раз представил результаты Рейтинга digital-агентств, работающих с крупнейшими компаниями.

В ТОП-100 вошли 54 компании из Москвы, 10 из Санкт-Петербурга, 7 из Екатеринбурга, по 3 из Минска, Ростова-на-Дону и Ульяновска. Наиболее заметный рост относительно прошлого года показали: Progressive Media (поднялась вверх на 60 позиции), «Собака Павлова» (+37 строчек), Func. (+30), NKH Studio (+33), RuNetSoft (+38) и NetLab Creative Studio (+30). 21 агентство попало в данный ТОП впервые, что также положительно повлияет на их позиции в Рейтинге веб-студий, ведь в нем учитываются баллы, начисляемые участникам Рейтинга агентств, работающих с корпорациями.

Десятка лидеров в этом году представлена следующим образом:

AGIMA Aero Promo Interactive Extyl АРТВЕЛЛ AIC + QSOFT MST Зебра + «Новый файл» Студия Олега Чулакова JetStyle

Полная версия Рейтинга агентств, работающих с крупнейшими корпорациями.