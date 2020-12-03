Опубликован ТОП-200 лучших веб-студий 2020 года

Рейтинг Рунета опубликовал ТОП-200 лучших русскоязычных веб-студий 2020 года. Так как в основе его методологии — количество разработанных участниками сайтов, организаторам пришлось изучить информацию о 157 000 проектах, созданных агентствами для своих клиентов с 2016 года.

Несмотря на кризис, количество агентств-участников рейтинга значительно увеличилось во многом за счет региональных компаний. Этот факт иллюстрирует тезис о том, что в целом бизнес старается не снижать расходы на веб-разработку. А благодаря тому, что за последний год, заказчики стали охотнее общаться с подрядчиками удаленно, многих региональным веб-студиям удалось значительно вырасти в рейтинге. В этот раз лишь одна студия из тройки лидеров представляет Москву, а две остальные из Воронежа и Ростова-на-Дону.

Полная версия Рейтинга веб-студий.

При поиске подрядчиков с помощью рейтинга организаторы настойчиво рекомендуют использовать фильтры SMS (Joomla, Битрикс, WordPress и т.д.), Проекты (интернет-магазины, промо-сайты и т.д.) и Отрасли (Одежда, Питание, Промышленность, Финансы и т.д.). Таким образом можно увидеть подрейтинги, учитывающие специализацию агентств на типе сайтов, системе управления сайтами и сферах деятельности заказчиков. Чем больше в портфолио конкретной веб-студии проектов, похожих на тот, что нужно разработать, тем качественнее будет результат сотрудничества с ней.