+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Разработка RSS

Опубликован ТОП-200 лучших веб-студий 2020 года

Рейтинг Рунета опубликовал ТОП-200 лучших русскоязычных веб-студий 2020 года. Так как в основе его методологии — количество разработанных участниками сайтов, организаторам пришлось изучить информацию о 157 000 проектах, созданных агентствами для своих клиентов с 2016 года.

Несмотря на кризис, количество агентств-участников рейтинга значительно увеличилось во многом за счет региональных компаний. Этот факт иллюстрирует тезис о том, что в целом бизнес старается не снижать расходы на веб-разработку. А благодаря тому, что за последний год, заказчики стали охотнее общаться с подрядчиками удаленно, многих региональным веб-студиям удалось значительно вырасти в рейтинге. В этот раз лишь одна студия из тройки лидеров представляет Москву, а две остальные из Воронежа и Ростова-на-Дону.

Полная версия Рейтинга веб-студий.

При поиске подрядчиков с помощью рейтинга организаторы настойчиво рекомендуют использовать фильтры SMS (Joomla, Битрикс, WordPress и т.д.), Проекты (интернет-магазины, промо-сайты и т.д.) и Отрасли (Одежда, Питание, Промышленность, Финансы и т.д.). Таким образом можно увидеть подрейтинги, учитывающие специализацию агентств на типе сайтов, системе управления сайтами и сферах деятельности заказчиков. Чем больше в портфолио конкретной веб-студии проектов, похожих на тот, что нужно разработать, тем качественнее будет результат сотрудничества с ней.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

2 октября / Комментарии
«Перекрёсток впрок» получил две награды за мобильное приложение

«Перекрёсток впрок» получил две награды за мобильное приложение

Новое мобильное приложение онлайн-гипермаркета «Перекрёсток Впрок» получило сразу две престижные награды. 30 сентября были объявлены победители Рейтинга Рунета, где мобильное приложение онлайн-гипермаркета завоевало первое место в номинации «Торговля и услуги», а днем ранее его признали лучшим проектом в номинации «Не выходя из дома: лучший mobile/AR/VR/IoT проект» премии Summer Tagline Awards.

далее →

9 сентября / Комментарии
Яндекс.Маркет станет единым сервисом для онлайн-покупок

Яндекс.Маркет станет единым сервисом для онлайн-покупок

Яндекс.Маркет станет единым сервисом для онлайн-покупок: с 1 октября пользователи смогут использовать его как для сравнения цен, так и для заказа товаров. Сервис Беру станет частью Яндекс.Маркета и будет доступен в новом разделе «Покупки».

далее →

2 сентября / Комментарии
«Обувь России» запустила роботов-операторов для общения с клиентами

«Обувь России» запустила роботов-операторов для общения с клиентами

Группа компаний «Обувь России» внедрила в деятельность call-центра голосового помощника, который взял на себя часть функций сотрудников. Компания использует новую систему для взаимодействия с клиентами по направлению дополнительных сервисов — рассрочки и денежных займов.

далее →

2 сентября / Комментарии
ФРИИ и фонд Rusnano Sistema инвестируют 110 млн рублей в разработчика виртуальных примерочных

ФРИИ и фонд Rusnano Sistema инвестируют 110 млн рублей в разработчика виртуальных примерочных

Фонд венчурных инвестиций Rusnano Sistema, созданный совместно АФК «Система» и РОСНАНО, и Фонд развития интернет-инициатив («ФРИИ») инвестируют 110 млн рублей в российский стартап Texel.

далее →

25 августа / Комментарии
Skolkovo Ventures и Dentsu Group Inc. будет развивать технологические решения в области продаж и ритейла

Skolkovo Ventures и Dentsu Group Inc. будет развивать технологические решения в области продаж и ритейла

Skolkovo Ventures выводит на рынок компанию Station. Новый холдинг будет инвестировать в технологические решения, направленные на увеличение эффективности взаимодействия бизнеса и конечных потребителей. По приглашению Skolkovo Ventures партнером проекта стала Dentsu Group Inc. (Headquarters: Minato-ku, Tokyo; President & CEO: Toshihiro Yamamoto; Capital 74,609.81 million Yen), в лице недавно созданной российской дочерней компании DEEP.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!