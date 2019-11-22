Опубликован ТОП-200 лучших веб-студий по версии Рейтинга Рунета
21 ноября независимый проект Рейтинг Рунета в очередной раз опубликовал ежегодный Рейтинг веб-студий, который позволяет заказчикам сайтов сориентироваться с выбором подрядчиков.
Для его построения была изучена деятельность более 5 538 агентств, силами которых за последние 5 лет было реализовано более 133 408 сайтов.
Закономерно, что весомая участников ТОП-200 представляет Москву (86 агентств), а вторым городом по количеству учитываемых в рейтинге агентств, является Санкт-Петербург (20). Также в ТОП-200 вошли 9 агентств из Екатеринбурга, 8 из Минска, по 5 из Самары, Нижнего Новгорода и Ульяновска, по 4 из Краснодара, Ростова-на-Дону и Новосибирска. В ТОП-200 в этом году впервые вошло 57 компаний, большинство из которых представляют регионы России.
Компании, которым удалось существенно поднять свои позиции по сравнению с прошлым годом: CHIPSA, Красноярск (+94 позиции), Ruport, Краснодар (+55), Паравеб, Томск (+72), BREVIS, Тула (+54), Very-good (Краснодар), Only, Новокузнецк (+39).
ТОП-10 рейтинга 2019 года:
- AGIMA
- Red Collar
- AIC + QSOFT
- Aero
- Extyl
- АРТВЕЛЛ
- Promo Interactive
- Студия Олега Чулакова
- MST
- JetStyle
Анатолий Денисов, руководитель проекта: «Рынок заказной разработки сайтов давно сформирован. Учитывая десятки агентств первого эшелона, которые уже успели набрать нужный вес и продолжают развиваться, теперь для обеспечения своего места под солнцем, другим агентствам крайне необходимо четко определится со своей специализацией или найти что-то новое и эффективное, что они могут предложить своим клиентам».