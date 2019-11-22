Опубликован ТОП-200 лучших веб-студий по версии Рейтинга Рунета

21 ноября независимый проект Рейтинг Рунета в очередной раз опубликовал ежегодный Рейтинг веб-студий, который позволяет заказчикам сайтов сориентироваться с выбором подрядчиков.

Для его построения была изучена деятельность более 5 538 агентств, силами которых за последние 5 лет было реализовано более 133 408 сайтов.

Закономерно, что весомая участников ТОП-200 представляет Москву (86 агентств), а вторым городом по количеству учитываемых в рейтинге агентств, является Санкт-Петербург (20). Также в ТОП-200 вошли 9 агентств из Екатеринбурга, 8 из Минска, по 5 из Самары, Нижнего Новгорода и Ульяновска, по 4 из Краснодара, Ростова-на-Дону и Новосибирска. В ТОП-200 в этом году впервые вошло 57 компаний, большинство из которых представляют регионы России.

Компании, которым удалось существенно поднять свои позиции по сравнению с прошлым годом: CHIPSA, Красноярск (+94 позиции), Ruport, Краснодар (+55), Паравеб, Томск (+72), BREVIS, Тула (+54), Very-good (Краснодар), Only, Новокузнецк (+39).

ТОП-10 рейтинга 2019 года:

AGIMA Red Collar AIC + QSOFT Aero Extyl АРТВЕЛЛ Promo Interactive Студия Олега Чулакова MST JetStyle