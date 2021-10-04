Опубликована программа с докладами «Электронной торговли - 2021»

«Электронная торговля» — крупнейшая конференция для интернет-магазинов и omnichannel-компаний пройдёт 14-15 октября в Московском ЦМТ.

На сайте конференции уже опубликовано более половины утвержденных тем и 100 докладчиков — представителей как крупных, так и небольших интернет-магазинов, брендов. Участников ждет два насыщенных дня в 6 потоках — около 70 часов контента разного направления: маркетинг, логистика, бизнес-процессы, стратегии, аналитика, IT, работа с маркетплейсами. А также бонус-день — экскурсии к лидерам интернет-торговли и ритейла (для владельцев премиальных пакетов).

Работе с маркетплейсами посвящён новый шестой поток программы. Участники «Электронной торговли» смогут задать вопросы ведущим маркетплейсам напрямую в секции Прямой разговор с маркетплейсами. Ожидаются: Lamoda, Ozon, Я.Маркет, Wildberries, AliExpress.

Программа конференции закрывает все этапы бизнес-процессов интернет-магазина. Главный акцент в докладах спикеров сделан на проверенных методиках — как именно интернет-магазину в 2021-2022 годах расти быстрее и достигать больших результатов. Это выступления с конкретными кейсами, которые ранее нигде не звучали, тщательно подготовленные спикерами совместно с программным комитетом.

«Электронная торговля» — главное профессиональное событие российской интернет-торговли с 2005 года.