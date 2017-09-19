Опубликована Золотая Сотня российского Digital 2017

Аналитический проект RUWARD при поддержке РАЭК опубликовал результаты ключевого сводного рейтинга российский digital-агентств — пятой юбилейной Золотой Сотни Российского Digital 2017.

В 2017 году Сотню возглавило агентство Isobar Russia, серебро и бронзу получили iConGrоup и Nectarin, следом расположились Possible и Ingate.

Золотая Сотня — первый российский комплексный рейтинг, который объединяет в одном списке игроков из всех сегментов агентского digital-рынка: веб-разработок, SEO-продвижения, контекстной рекламы, PR/SMM, мобильного маркетинга и разработки, комплексных digital-услуг.

Методика построения построения Золотой Сотни абсолютно прозрачна, и основана на анализе позиций игроков агентского digital-рынка в 51 локальном нишевом рейтинге, опубликованном в течение 2016 года.

Топ-20 ключевых digital-агентств/продакшенов России

С полным списком победителей можно ознакомиться на официальной странице рейтинга.

Помимо первой сотни рейтинга, опубликован так же и расширенной список ТОП-300 ведущих агентств digital-рынка России.