Оседлать лавину: как снежная зима повлияла на продажи спорттоваров

Длинная снежная зима привела к тому, что спрос на товары для зимнего спорта вырос в 2 раза по сравнению с прошлым годом, — выяснили дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование», маркетплейс Goods.ru и ЮKassa. Россияне массово покупали горные лыжи, термоодежду и термосы, катались на коньках, лыжах и сноубордах. Их повышенная активность увеличила и количество страховых выплат по программе «Защита от травм».

По данным Goods.ru, в декабре 2020 — феврале 2021 спрос на товары для зимнего спорта вырос в 2 раза, а на спортивные одежду и обувь — почти в 5 раз. Вероятно, на увеличение продаж поработал снег, которого этой зимой выпало с избытком, а год назад почти не было. Любители зимних видов спорта постарались наверстать упущенное, поэтому самыми популярными товарами этой зимы стали горные лыжи и ботинки для них, а также термоодежда и термосы.

Оборот платежей через ЮKassa в интернет-магазинах спорттоваров вырос этой зимой на 51% по сравнению с таким же периодом годом раньше, число покупок увеличилось на 18%. При этом россияне стали тратить на коньки и лыжи больше денег. Средний чек за них составил 7647 рублей — это почти на треть больше, чем год назад.

Самыми дорогими товарами на Goods.ru, которые пользователи купили этой зимой, стали горнолыжная куртка Toni Sailer 2020-21 Aggi Fur Bright White за 126 041 рубль и сноуборд Burton Custom Flying V 2021 за 59 350 рублей.

Чаще всего спортивные и туристические товары покупали минувшей зимой жители Москвы и области. На эти регионы пришлось 62% от всех продаж через Goods.ru. Средний чек за товары для зимнего спорта увеличился на 20%, за спортивные одежду и обувь — на 78%.

Лыжи, коньки и сноуборды активно покупали также в Санкт-Петербурге и области, Татарстане, Саратовской области, Пермском крае и Нижегородской области. В топ-5 регионов по продажам спортивной одежды вошли Санкт-Петербург и область, Свердловская область, Краснодарский край, Ульяновская и Нижегородская области. Средний чек за товары для зимнего спорта в декабре 2020 — феврале 2021 вырос в 2,7 раза относительно такого же периода годом раньше, а за спортивные одежду и обувь — на 30%.

Зимний спорт считается опасным — мало кому удается избежать ушибов и травм при катании на коньках или лыжах. Снизить риск последствий от несчастных случаев помогает программа «Защита от травм» от «Сбербанк страхования».

«За эту зиму количество урегулированных страховых случаев по программе „Защита от травм“ увеличилось почти в 40 раз. Общая сумма выплат составила 177 млн рублей, размер средней выплаты — 18 тыс. рублей. Полис можно оформить по подписке, выбрав срок и способ оплаты, а также определив, когда именно защита особенно необходима. Это очень удобно для тех, кто увлекается, например, горными лыжами. Риск получить травму для них актуален только зимой, поэтому не имеет смысла оплачивать страховку в течение всего года», — говорит Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка.

Программа «Защита от травм» позволяет застраховаться от повреждений и временной нетрудоспособности в результате несчастного случая. По одному договору можно застраховать до 6 человек, в том числе не связанных родственными отношениями. Оформить подписку на «Защиту от травм» можно в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Платить за нее нужно каждый месяц, квартал или год. Страховая защита на месяц обойдется в 267 рублей. Максимальные выплаты по программе соответствуют размеру выбранных страховых сумм и составляют 400 тыс., 500 тыс., 600 тыс., 800 тыс. или 1 млн рублей.