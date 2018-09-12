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Ослабление рубля может остановить рост продаж обуви

В 2017 году совокупные продажи обуви в России составили 681,9 млрд руб., что стало лучшим результатом за последние пять лет. Однако в случае продолжения падения рубля и снижения покупательской активности российский рынок обуви впервые с 2015 года не вырастет в денежном выражении, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитику Fashion Consulting Group (FCG).

Последние три года рынок рос на 5−6% ежегодно. При этом осенние продажи обуви текущего года будут сопоставимы с прошлогодними, что позволит рынку вырасти в рублях на 2−3%: но этот прогноз может быть реализован «в случае улучшения макроэкономической и политической ситуаций, сохранения текущих цен на нефть и стабильного курса рубля на уровне начала 2018 года». Негативно влияет на оборот рынка в деньгах также смещение спроса в пользу дешевой продукции и ужесточение ценовой конкуренции.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что даже при ослаблении рубля продажи обуви в денежном выражении по итогам года окажутся в плюсе, так как девальвация может подтолкнуть покупателей к заблаговременным покупкам, а ритейлеров — к пересмотру цен.

Рост показателей онлайн-продаж фиксируют и ритейлеры, традиционно ориентированные на сетевую розницу. Так, основной владелец «Обуви России» Антон Титов по итогам первого полугодия 2018 года отмечал рост трафика интернет-магазинов компании на 21%, в результате чего доля e-commerce в ее розничной выручке достигла 12,8%. А в Zenden по итогам года ждут прироста выручки в 6−7%, связывая такой показатель с развитием мультибрендовых магазинов и открытием новых точек. В компании при этом признают, что на рынке происходит отток покупателей из-за снижения общего уровня доходов, их перехода в онлайн и активного дисконтирования со стороны сетей в прошлые периоды.

Автор: Анна
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