Основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе с женой

Основатель Amazon, богатейший человек в мире Джефф Безос объявил о разводе с писательницей Маккензи Безос. Они прожили в браке 25 лет.

«После длительного периода осторожного исследования и пробной попытки жить отдельно мы решили развестись и продолжить общаться как друзья», — говорится в совместном заявлении Безоса и его супруги, опубликованном в Twitter.

Сейчас под контролем Джеффа Безоса находится около 16% Amazon, а сокращение этой доли существенно ослабит его контроль над компанией, отмечает CNBC. Опрошенные изданием эксперты полагают, что без контроля Безоса над Amazon акции компании сильно потеряют в цене, что может быть одним из аргументов при обсуждении условий развода.

У Безоса и Маккензи Безос четверо детей. Известно, что они поженились за два года до того, как ее супруг Джефф основал свой интернет-магазин. В то время как Джефф управляет интернет-ретейлером, Маккензи возглавляет фонд Bystander Revolution, специализирующийся на борьбе с травлей в школах.

В начале 2018 года Джефф Безос стал самым богатым человеком всех времён по версии Bloomberg. По данным на 10 января 2019 года его состояние оценивается в $105,1 миллиардов долларов.

В начале января Amazon обогнала Microsoft по капитализации, став самой дорогой компанией в мире. Ее рыночная стоимость достигла $797 млрд.