Основатель Amazon стал самым богатым человеком всех времён

Основатель Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком всех времён по версии Bloomberg, с состоянием $105,1 млрд.

По данным CNN, он обошел в этом списке создателя Microsoft Билла Гейтса ($93,3 млрд), инвестора Уоррена Баффета ($87,2 млрд), создателя Facebook Марка Цукерберга ($77,5 млрд), а также бывшего главу компании Inditex Амансио Ортегу ($76 млрд).

Капитал Безоса увеличился за счет роста стоимости акций компании Amazon, которая является крупнейшим онлайн-ритейлером в мире. Предприниматель также владеет частным аэрокосмическим агентством Blue Origin и издательским домом The Washington Post.