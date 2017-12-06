Основатель Carlo Pazolini признан банкротом

По решению Арбитражного суда Москвы, Илья Резник, основатель обувного бренда Carlo Pazolini, признан банкротом, а в отношении его имущества инициирована процедура реализации, сообщает РАПСИ. Процедура введена сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим должника суд назначил Логинова Германа Евгеньевича. Следующее судебное заседание пройдет в мае 2018 года.

Напомним, что в начале октября текущего года на общем собрании кредиторов ритейлера было принято решение подать в суд ходатайство о банкротстве основателя компании. Тогда же было установлено, что Илья Резник имеет долю в уставном капитале семи компаний, совместно нажитое имущество в виде двух автомобилей, BMW и Mercedes-Benz, а также коллекцию оружия.

Отметим также, что 14 сентября этого года Арбитражный суд Москвы также признал АО «Фирму „Анта“», владельца прав на товарные знаки, под которыми работает Carlo Pazolini, банкротом и открыл в отношении компании конкурсное производство сроком на полгода.