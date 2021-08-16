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Основатель DC Daily Илья Филимонов запускает сервис доставки продуктов экономсегмента

Основатель сети киосков еды DC Daily Илья Филимонов в партнерстве с Delivery Club планирует запустить сервис доставки продуктов и товаров в сегменте дискаунтеров. Модель предполагает доставку со склада в фургон через мобильное приложение в определенное время, сообщает «Коммерсант».

Онлайн-проект получил название «Dоброdел». В сентябре он начнет работать в Одинцово, затем — в остальном Подмосковье, Москве, Петербурге и Екатеринбурге. В ассортимент войдет 400−500 наименований, включая продукты питания, бытовую химию, детские товары, средства гигиены.

Для доставки и выдачи товаров планируют использовать специальные фургоны, которые будут останавливаться в радиусе 1 км от клиентов несколько раз в неделю и выдавать заказы. Отказ от аренды торговых площадей, экономия на персонале и прямые закупки позволят снизить цены на 30%, что дешевле, чем в сетевых магазинах и сервисах доставки «до двери», отмечает Филимонов. За год он планирует выйти на оборот 200 млн руб. в месяц.

В настоящее время дискаунтеры — один из самых быстрорастущих форматов в российском ритейле. По оценкам Infoline, к 2025 году доля сегмента в продуктовой рознице в деньгах увеличится с 2,7% до 4,5%. Однако собственную доставку дискаунтеры не развивают.

Партнер аналитического агентства Data Insight Федор Вирин указывает, что сборка и доставка в любом виде сегодня неизбежно увеличивают стоимость продуктов, поэтому дискаунтеры к ней и не прибегают. По его словам, онлайн-проект в сегменте долго будет терять деньги, а выход на точку безубыточности возможен лишь при достижении определенного уровня плотности заказов, что возможно только на рынках крупнейших городов.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров сомневается, что только оптимизация логистики позволит держать цены на 30% ниже средних розничных. Производители также вряд ли будут заинтересованы в поставках небольших объемов с минимальными наценками, добавляет он. В X5 Group (развивает в том числе сеть дискаунтеров «Чижик») говорят, что пока тестируют основные гипотезы офлайн-магазина для формирования итоговой модели и вводить в ближайшее время доставку не планируют.

Автор: Анна
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