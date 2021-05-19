Основатель «ДоДо Пицца» Федор Овчинников оценил свой капитал в $50 млн и рассказал, как обманул банк, кто и зачем подбрасывал ему наркотики

На YouTube-канале Игоря Рыбакова вышел новый проект «Миллион на миллионе», в котором основатель «ДоДо Пицца» Федор Овчинников рассказал про то, как обманул банк, как начинал бизнес, как и когда заработал первый миллион, в какой момент у него парализовало половину лица, а также про то, кто и зачем подбрасывал ему наркотики. Свой капитал Овчинников оценил в $50 млн.

Приводим интересные цитаты Федора Овчинникова:

«Меня зовут Федор, мне 39 лет, мой капитал 50 миллионов долларов».

«У меня нет машины, у меня нет пока купленного дома, я арендую жильё в Москве. Честно говоря, я не люблю роскошь, я люблю качественные вещи. Саму по себе роскошь как философию не люблю, потому что ты становишься зависим от вещей. Я люблю гаджеты, я люблю хорошую технику, технику Apple. Самая дорогая вещь в моем гардеробе — это костюм, который я пошил недавно на заказ, первый раз, и, наверно, куртка, тысяч 80 она рублей стоит, или 100 тысяч. Это альпинистская куртка, которая супер качественная, если когда-нибудь засыпет лавиной мое тело, меня можно будет найти, там есть датчик».

«Первые реально большие деньги кэшем я заработал достаточно недавно, все это время я растил компанию. Бизнес был убыточным, я привлекал инвестиции, не мог сам зарабатывать много. Через семь с половиной лет после начала бизнеса компания стала прибыльной, и когда уже компания была прибыльной, я продал небольшую часть компании. Это в деньгах полтора-два миллиона долларов, — первые серьезные деньги кэшем, которые я получил. Я почувствовал, что действительно стал обеспеченным человеком».

«Устоявшиеся стереотипное мнение, что любой предприниматель — это либо барыга, либо жулик. Как правило, такое отношение к предпринимателям, оно у более старшего поколения, которые прошли через разные периоды, через сложные девяностые годы, когда действительно много было сделано в бизнесе, наверное, не так справедливо, как могло быть, и пока, наверно, не поменяется поколение, это не изменить».

«Я решил сделать из бизнеса реалити-шоу и рассказывать обо всех доходах, расходах. Это, возможно, создавало какие-то сложности бизнесу, но и давало огромные преимущества. Сложность была в том, что я должен был постоянно говорить, откуда и как я зарабатываю деньги. И вообще в принципе бизнес, который сейчас, наш, с выручкой всей сети, там, в 27 миллиардов в год и управляющей компанией — более двух миллиардов, он создан с нуля. В это сложно, может быть, в России поверить, но когда я начинал, открывал первую пиццерию 10 лет назад, в Сыктывкаре, в подвале, у меня не то, что не было денег, у меня были долги. И я снял 300 тысяч рублей с потребительской кредитной карты — это были те деньги, которые я лично вложил в бизнес, вот все это началось фактически даже с минусом».

«Я обманул банк. Возможно, это звучит очень громко, но я попытался взять кредит на открытие бизнеса в 2006 году в разных банках, и заложить мне было нечего. И все банки мне отказали. Тогда я пошел в Сбербанк и сказал, что я хочу взять кредит на ремонт квартиры. У меня была зарплата, как у менеджера, мне дали кредит на ремонт квартиры, и я на эти деньги открыл книжный магазин».

«Если бы мы не нарушали правила, если бы люди не нарушали правила, то не было бы прогресса».

«Когда пришел к маме и сказал: „Мам, я буду открывать собственный бизнес“, она мне сказала, что, Федюш, не надо, ты разоришься, ты же справку не можешь получить в поликлинике, а тут бизнес. Бизнес же — это надо договариваться, это все сложно. То есть

родители не поверили, что я смогу заниматься бизнесом. Я открыл бизнес фактически вопреки».

«Я не смогу быть счастливым человеком, если не буду заниматься собственным бизнесом».

«Однажды у меня произошло серьезное осознание, переключение, когда я забыл дочку свою забрать из школы. Когда я приехал, она сидела маленькая, и я увидел, что она плакала, и вот тогда я, конечно, настолько почувствовал, что все — надо все переосмыслить, и второй момент был, когда у меня парализовало половину лица. Это был очень сложный момент в моем первом книжном бизнесе, я вообще не жалел себя, — то есть с утра до вечера... И однажды я проснулся и понял, что не могу улыбаться, у меня пол-лица не работает. Просто у меня какие-то нервы отказали и после этого я начал меняться. И эти изменения происходят до сих пор. Это не говорит о том, что я так же не хочу ставить большие цели, но я хочу получать в этом пути радость. Я понимаю, чтобы идти на длинную дистанцию, нужно получать удовольствие от пути, от процесса получать удовольствие.

«У нас была неприятная ситуация с тем, что однажды нам в пиццерию фактически подбросили наркотики и пытались как-то таким образом дестабилизировать ситуацию в компании. Я предполагаю, что некоторые люди хотели стать инвесторами компании, я отказал и мне просто решили сделать, ну, может быть, не отобрать компанию, но просто немножко сделать неприятно».

«Для меня бизнес — это не семья, это команда, то есть каждый может, если он захочет, уйти, если у него что-то поменялось. Я стараюсь создать в бизнесе такую культуру, атмосферу и такие отношения, что быть честным со мной выгоднее долгосрочно, чем обманывать».

«Я видел предпринимателей, которые говорили: у нас не та страна, у нас не то время, конкуренты какие-то не те, что-то еще не то. И я понимаю, что эти люди, они, скорее всего, не добьются успеха в бизнесе. Но если человек говорит, что он ищет в себе, я вот здесь неправильно сделал, вот здесь я научусь, то этот человек все равно добьется успеха, вопрос времени».

«Я когда познакомился с бизнесом, я был таких немного левых даже взглядов, в университете, школе интересовался левом анархизмом, а потом, занимаясь бизнесом, я понял, насколько эффективная капиталистическая система, потому что она похожа на природу. Вот эта постоянная конкуренция большого количества участников, когда остаются какие-то системы, каким-то естественным образом. В природе существуют и паразиты, которые вроде как бы не нужны, но, если их убрать, экосистема перестанет работать».