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Основатель и экс-владелец ритейлера «Связной» признан банкротом

Основатель и экс-владелец ритейлера «Связной» Максим Ноготков признан банкротом, пишут «Ведомости».

Решение Арбитражного суда Калужской области о признании Ноготкова банкротом датировано 12 июля, процедура реализации имущества установлена до 12 января 2019 г. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Заявление о признании Ноготкова банкротом связанная с ритейлером кипрская Strafor Commercial Ltd подала еще весной прошлого года в Арбитражный суд Москвы, но оно было передано по подсудности в Арбитражный суд Калужской области (местом регистрации Ноготкова является деревня Звизжи Дзержинского района). Strafor Commercial требует взыскать с Ноготкова 7,21 млрд руб.

Виктор Ельцов, которого суд утвердил финансовым управляющим Ноготкова, затруднился уточнить, в какой стране сейчас находится предприниматель, но предположил, что решение обжаловано не будет. Предприниматель выступал личным поручителем по долгам группы «Связной», поэтому все финансовые претензии и требования по возврату кредитов предъявляются лично ему.

Связанная со «Связным» кипрская компания Strafor Commercial подала заявление о признании Ноготкова банкротом весной прошлого года. Она требует взыскать с бизнесмена 7,21 млрд руб.

Автор: Анна
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