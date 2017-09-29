Основатель «М.Видео» приобрёл 20% маркетплейса Goods

Основатель ритейлера «М.Видео» Алексанр Тынкован приобрёл 20% торговой площадки Goods. Об этом пишет RNS со ссылкой на сообщении компании.

Сумма сделки могла составить 249,75 млн рублей — так в компании оценивают долю в 20%. В Goods отметили, что ранее Тынковану принадлежало 0,1% акций компании, остальные бумаги находились в собственности у «М.Видео Менеджмент».

«М.Видео» представил собственную торговую интернет-площадку Goods в феврале 2017 года. На тот момент у площадки было 9 партнеров, вскоре к проекту должны присоединиться еще 30 магазинов. Кроме того, «М.видео» планировало заключение соглашений еще с 240 партнерами. Общее количество участников проекта планировалось довести до 400 уже в 2017 г.

После закрытия сделки по покупке группой «Сафмар» ритейлера «М.Видео» проект Goods также перешел в собственность группы «Сафмар».