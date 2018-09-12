Основатель «Магнита» Сергей Галицкий создал инвестиционный фонд

Основатель и бывший основной владелец сети «Магнит» — Сергей Галицкий — создал инвестиционный фонд. В качестве объекта первых инвестиций рассматривались несколько производителей продуктов на юге России. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Название фонда и его размер пока не известен. Как следует из данных ЕГРЮЛ, в июне 2018 года Галицкий учредил в Краснодаре ООО «СН Капитал», чьим основным видом деятельности указано предоставление финансовых услуг. Компанию возглавил Дмитрий Чижевский.

По словам одного из собеседников, в фонде уже сформирована команда. В качестве объекта первых инвестиций рассматривались несколько производителей продуктов на юге России, но никаких проектов пока отобрано не было.

Для бизнесмена это знакомый рынок: в прошлом им уже были созданы проекты, в частности, в сфере производства кондитерских изделий. В частности, он владеет краснодарским комплексом Constell Group, который в том числе выпускает кондитерские изделия под брендами Waff!, «Сласть народу» и др.

Сергей Галицкий создал «Магнит» в 2000 году. В феврале 2018 года Галицкий объявил о продаже 29,1% акций «Магнита» группе ВТБ за 138 млрд руб. и уходе из руководства ритейлера. В результате его доля в сети сократилась примерно до 3%.