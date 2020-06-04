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Основательница Wildberries попросила Владимира Путина поддержки в строительстве бизнес-технопарков

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о планах построить бизнес-технопарки в регионах России и попросила Владимира Путина о государственной поддержке, сообщается на официальном сайте президента.

Бакальчук рассказала, что технопарки будут представлять собой центры площадью от 50 до 150 тыс. кв. м, в которых предприниматели смогут найти все, что им нужно: цеха, склады, офисы, шоу-румы, всю необходимую инфраструктуру, логистические центры, которые им будут предоставлять полный фулфилмент, и даже детские комнаты, чтобы мамы могли спокойно работать, пока их дети играют рядом. Там будут созданы также специальные коворкинги, аналогов которым, мы считаем, пока еще нет в мире, куда будет закуплено новейшее необходимое оборудование, куда можно будет просто прийти и несколько часов поработать, не надо ни во что вкладываться.

Строительство одного технопарка будет стоить от 2,5 до 7,5 млрд руб. Каждый новый объект сможет создавать от 2 до 6 тыс. рабочих мест и обеспечивать поступление в бюджет от 500 млн до 1,5 млрд руб. в год.

«Там будут созданы также специальные коворкинги, аналогов которым, мы считаем, пока ещё нет в мире, куда будет закуплено новейшее необходимое оборудование, куда можно будет просто прийти и несколько часов поработать, не надо ни во что вкладываться.

Мы считаем, что это в первую очередь увеличит количество рабочих мест в регионах, повысит занятость и даст возможность молодежи, в первую очередь девушкам, без всякого риска и страха для себя попробовать себя в качестве предпринимателя. Это также поможет поднять уровень зарплаты в регионах и вывести бизнес из тени», — комментирует Татьяна Бакальчук.

Строительство первого технопарка запланировано в Ивановской области. Предпринимательница попросила у Владимира Путина распространить на проект технопарков меры поддержки, которые существуют на Территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и в Особых экономических зонах (ОЭЗ). Проект технопарков станет продолжением проекта центров экспертизы Wildberries.

Ранее Бакальчук выступила с резонансным заявлением о необходимости временно закрыть все магазины, включая продуктовые, и оставить только бесконтактную выдачу онлайн-заказов. Предпринимательница предложила продуктовым ритейлерам присоединиться к соглашению о безопасности покупателей и персонала, которое подписали крупнейшие ритейлеры России.

Автор: Анна
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