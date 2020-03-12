Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук дала чиновникам советы по улучшению бизнес-климата в России

Владелец онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук, в феврале 2020 года официально ставшая самой богатой женщиной России, дала чиновникам ряд советов по улучшению бизнес-климата в России, сообщила Baza.

Свои идеи предпринимательница озвучила в конце 2019 года на встрече с бывшим зампредом правительства Максимом Акимовым, а затем сформулировала в официальном письме.

За пару дней до Нового года Акимов поручил сразу пяти ведомствам рассмотреть предложения основательницы Wildberries.

По мнению Бакальчук, деловой климат в стране может улучшиться, если отменить обязательную сертификацию продукции (по крайней мере для одежды). Для того чтобы получить сертификат о безопасности, производителям нужно собирать много бумаг и постоянно их обновлять в случае минимальных изменений. При этом за каждый сертификат нужно заплатить около 15 000 рублей. Для малого бизнеса и самозанятых эта задача зачастую непосильная. Бакальчук предложила сделать сертификацию добровольной;

Упрощение использования электронной подписи по мнению Бакальчук поспособствует улучшению бизнес-климата в России. Они нужны для трудовых договоров с удалёнными работниками. Стоимость выпуска цифровой подписи колеблется от 1000 до 3000 рублей на сотрудника в год. Таким образом, экономия от электронного документооборота почти полностью нивелируется, особенно в компаниях с высокой ротацией кадров.

Также Бакальчук предлагает объединить цифровой портал поставщика Wildberries, где хранятся документы более 16 500 компаний, с «профильными госорганизациями, отвечающими за меры поддержки» предпринимателей. Другими словами, предпринимательница хочет предоставить возможность упрощённого получения господдержки через портал Wildberries.

В Минпромторге назвали отмену обязательной сертификации разумной. Остальные министерства посоветовали обратиться в Минэкономразвития как к главному исполнителю поручения. В самом ведомстве не ответили на запрос.