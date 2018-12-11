Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала победителем «Премии РБК 2018» в номинации "Предприниматель"

Основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук стала обладателем Премии РБК — 2018 в номинации «Предприниматель», опередив второго номинанта Павла Дурова. Церемония награждения состоялась в понедельник вечером в здании театра РАМТ.

Как было озвучено на вручении, Бакальчук будучи основательницей Wildberries, одного из крупнейших интернет-магазинов одежды, обуви, аксессуаров, косметических средств, была номинирована на премию за выход на лидирующие позиции рынка e-commerce в России и рекордный рост продаж.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Выручка компании за первые три квартала 2018 года составила более 76 млрд рублей, а общий рост продаж за III квартал 2018 года Wildberries по России, Белоруссии, Казахстану и Киргизии составил +75% относительно III квартала 2017 года, что принесло компании почти 30 млрд рублей. При этом оценочная стоимость бизнеса к концу 2017 года составила рекордные 600 млн долларов.

Также на эту премию был номинирован основатель Telegram Павел Дуров в связи с самым масштабным ICO в истории, однако эксперты сделали выбор в пользу Бакальчук.