Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила рейтинг self-made женщин России

Forbes Woman составил первый рейтинг self-made женщин России — он заменил рейтинг богатейших женщин. В обновлённый список вошли три категории: женщины, которые добились успеха самостоятельно, участвуют в семейном бизнесе, но не получили его по наследству, или ведут дела с партнерами.

Первую строчку нового рейтинга занимает основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук — издание оценивает её состояние в $10,1 млрд. Бакальчук — единственная участница рейтинга с капиталом более $1 млрд. Forbes отмечает, что она могла войти в список богатейших self-made женщин мира.

На втором месте рейтинга self-made оказалась частный инвестор Ольга Белявцева с оценкой состояния в $550 млн. В начале своей карьеры она работала упаковщицей, а затем экономистом приватизированного предприятия, из которого вырос производитель соков «Лебедянский». В итоге Белявцева стала акционером компании, которую в 2008 году корпорация PepsiСo выкупила у основных акционеров за $1,36 млрд. После сделки у Белявцевой осталась доля в компании «Прогресс», выпускающей детское питание под брендом «ФрутоНяня». Другие инвестиции Ольги Белявцевой — хозяйство «Агроном-сад» и производитель полимерной продукции «Бипласт».

Третью строчку рейтинга занимает заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» Татьяна Кузнецова. Ее состояние Forbes оценивает в $475 млн. В 1993 году Кузнецова стала замгендиректора «Пурнефтегазгеологии» по юридическим вопросам. После вхождения предприятия в состав холдинга «Новафининвест» (будущий «Новатэк») она возглавила юридический департамент холдинга. С 2007 года Кузнецова — бессменный член правления «Новатэка». В 2005 году газовая компания провела IPO и раскрыла доли топ-менеджмента — Кузнецовой опосредованно принадлежало 2,75% акций «Новатэка».

Для подсчета Forbes применяет специально разработанную методику, в которой стоимость состояния предпринимателя складывается из принадлежащих ему активов, например, акций компаний и объектов недвижимости. Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации. Закрытые компании оцениваются на основании данных об объемах продаж, прибыли, собственном капитале, проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом ставшими объектом сделок купли-продаж. В первом российском рейтинге self-made женщин цена публичных компаний зафиксирована на 15 января 2021 года. Возраст участниц рейтинга указан на 25 февраля 2021 года.