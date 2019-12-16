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Основательница Wildberries вошла в список самых заметных новых миллиардеров Forbes

Американский Forbes включил основательницу онлайн-магазина Wildberries Татьяну Бакальчук в список самых заметных новых миллиардеров 2019 года. Как уточняется, она стала второй женщиной-миллиардером в России после президента Inteco Management Елены Батуриной.

Татьяна Бакальчук  создала бизнес в 2004 году, будучи в декретном отпуске. За прошедшие годы проект вырос из онлайн-магазина, перепродающего одежду с немецкого оптового сайта, в одного из крупнейших онлайн-ретейлеров страны, который продает 15 000 брендов и привлекает по 2 млн посетителей в день. В 2018 году выручка компании достигла $1,9 млрд рублей выручки.

Татьяна Бакальчук занимает 94-е место в рейтинге «200 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes». Ее состояние при составлении рейтинга было оценено в $1 млрд.

Сейчас сайт Wildberries работает с 15 тыс. брендов и каждый день привлекает порядка 2 млн пользователей в России, Казахстане, Беларуси, Армении и Киргизии.

Автор: Анна
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