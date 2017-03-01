Основатель «Сотмаркета» Всеволод Страх с партнёрами запустили маркетплейс подержанных ювелирных украшений

Основатель онлайн-магазина «Сотмаркет» Всеволод Страх вместе с партнёрами запустил новый проект — платформу по продаже подержанных ювелирных украшений Goldprice.ru. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.

Goldprice.ru начала работу с 1 марта, Страх занимает пост генерального директора проекта. Владелец платформы — акционер сети ювелирных дисконтов и ломбардов «Залог Успеха» Александр Олейник. По данным ЕГРЮЛ, ему принадлежит 100% ООО «Голдпрайс Технологии». Ещё одним участником проекта в статусе исполнительного директора стал основатель сервиса грузоперевозок «Везёт всем» Иван Пластун.

Источник на рынке рассказал РБК, что в ближайшие два года Олейник может вложить в развитие Goldprice.ru 100 млн рублей. В разговоре с vc.ru Страх сказал, что бюджет проекта утверждён на ближайшие два года, но размер инвестиций не раскрыл. К 2019 году компания планирует выйти на операционную безубыточность. «Сразу скажу: считаем каждую копейку», — подчеркнул Страх.

Goldprice.ru сотрудничает с физическими и юридическими лицами, с мая пользователи смогут выставлять на продажу через сайт собственные украшения. Сервис берёт на себя предпродажную подготовку товаров — их чистку и фотографии. По собственным данным компании, сейчас на сайте представлено около 10 тысяч ювелирных украшений. Пользователь может забронировать товар на сайте и выкупить его в пунктах выдачи в ломбардах «Залог Успеха».

До конца 2017 года компания планирует заключить партнёрские соглашения по открытию пунктов выдачи с ещё двумя ювелирными сетями и одним сотовым ритейлером. Их названия представители Goldprice.ru не раскрывают. Также компания намерена открыть в Москве собственный магазин площадью около 550 квадратных метров.

За каждую подтверждённую сделку Goldprice.ru взимает с партнёров процент. Размер комиссии с каждым партнёром оговаривается в индивидуальном порядке, сказал Страх.