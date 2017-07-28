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Основатель ритейлера Kira Plastinina откроет мультибрендовый интернет-магазин

Бывший совладелец «Вимм-Билль-Данна» и основатель ритейлера Kira Plastinina Сергей Пластинин вместе с экс-директором Kira Plastinina Игорем Мухачевым запустили компанию «Дресс-код». Об этом сообщает агентство RNS.

«Дресс-код» — «это мультибрендовый интернет-магазин, который мы будем создавать. Он будет продавать в том числе одежду и товары, связанные с одеждой, аксессуары», — рассказал Пластинин.

Запуск проекта состоится весной 2018 года. Пока у магазина нет бренда и логотипа — проект находится на самой ранней стадии.

Пластинин участвует в проекте как инвестор. По его словам, проектом будет управлять Игорь Мухачев.

«Я больше выступаю как человек, который поддерживает этот проект, — заметил Пластинин. — Правильнее сказать, что этим занимается Игорь Мухачев».

Автор: Игорь Назаров
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