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Основатель сетей «Избенка» и «ВкусВилл» занялся доставкой продуктов с маленьким сроком годности

Основатель сетей «Избенка» и «ВкусВилл» Андрей Кривенко создал платформу по розничной доставке продуктов с минимальным сроком годности «Тилси», пишет «Коммерсантъ».

Одним из первых партнеров созданной платформы стала сеть «Перекресток», она запустит пилотный проект по продаже молочных продуктов весной-летом 2018 г. Участвовать в проекте будет собственная торговая марка сети — «Маркет.Зеленая линия», куда войдут около 200 позиций.

В случае успешности проекта его распространят на все магазины сети в Москве, а затем и на другие магазины, принадлежащие X5 Retail Group, — «Пятерочку» и «Карусель».

По собственным данным сети «ВкусВилл», около 70% товаров сети поставляются в магазины в ту же ночь, когда приезжают от поставщиков в центры распределения. Продукцию для проекта «Тилси» и «Перекрестка» будут производить поставщики «ВкусВилла».

В X5 Retail Group полагают, что проект позволит некрупным производителям молочных продуктов расширить производство и работать с федеральными ритейлерами.

Автор: Анна
Теги: доставка еда
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