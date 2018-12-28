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Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий открывает в Краснодаре три ресторана и бургерную

Основатель и бывший гендиректор сети «Магнит» Сергей Галицкий открывает в Краснодаре три ресторана. Первое заведение — «Кафе Краснодар» — скоро начнет работу в парке «Краснодар» возле домашнего стадиона одноименного футбольного клуба.

«Ресторан красивый, стильный, очень дорогой, на кухне — оборудование мечты. Сергей Николаевич очень много вложил в ресторан, в какой-то степени для него это имиджевый проект», — рассказал Щепилов в интервью Allcafe.

Интерьерами «Кафе Краснодар» занималась архитектурная студия Максима Рымаря и Натальи Марковой MAXIM RYMAR archistudio. Ранее они же проектировали интерьеры стадиона ФК «Краснодар», а также тренировочной базы этого клуба и детской футбольной академии.

Точная дата открытия ресторана в парке «Краснодар» не называется. На официальной странице управляющей компании в Instagram отмечается, что заведение скоро начнет работу. Также рядом будет работать бургерная.

Всего команда планирует запустить в Краснодаре три заведения — известно, что одно из них будет специализироваться на паназиатской кухне.

Автор: Анна
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