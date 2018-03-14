Основатель «Везет» запустил сервис доставки продуктов из супермаркетов

Сооснователь группы компаний «Везет» Евгений Львов запускает сервис доставки из супермаркетов Golamago, в который уже вложено 100 млн рублей. Общий план по инвестированию — 150 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

Сервис Golamago позволяет заказывать товары онлайн из сетевых магазинов. Сейчас компания преимущественно работает на московском рынке, но с Metro и «Лентой» уже подписаны федеральные контракты, по которым сервис может доставлять продукты по всей России, утверждают в Golamago. В планах Golamago тратить не более 90 минут на доставку товаров в пределах Москвы из Metro и «Ленты». Зарабатывать проект будет на платной доставке (она составит 290 рублей) и скидках от ритейлеров. Впоследствии компания намерена внедрить систему динамического ценообразования, в которой доставка для клиента будет стоить от 99 рублей. Работает сервис как с собственными курьерами, так и аутсорсинговыми компаниями.

Развивает проект ООО Лама Маркет, указано в приложении IOS сервиса доставки. Доля Львова в проекте составляет 50%, второй сооснователь — гендиректор Golamago Андрей Толмачев.

Эксперты отмечают, что идея создания такого сервиса доставки продуктов питания из магазинов не новая. Среди аналогов они называют Instamart, igooods.ru, а также готовящийся к запуску Save Time. Основной конкурент — «Утконос», который работает на этом рынке с 2000 года.