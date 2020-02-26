Основатель Wikimart Максим Фалдин признан банкротом

Суд признал банкротом предпринимателя Максима Фалдина, об этом сообщает «Коммерсант». Кредиторы потребовали у сооснователя закрывшегося онлайн-ритейлера Wikimart 200 млн руб. Актуальные претензии к Фалдину могут касаться его последнего проекта — интернет-магазина детских товаров Little Gentrys, средства на который привлекались через краудинвестинг.

Кредиторы начали предъявлять претензии Максиму Фалдину в конце 2019 года — об этом свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве. При этом сам бизнесмен был признан банкротом еще 3 октября 2019 года.

По данным газеты, к Фалдину предъявили претензии на 200 млн руб. более 30 кредиторов. Арбитражный суд Москвы начал процедуру реализации имущества бизнесмена, финансовый управляющий должен отчитаться о ней 24 марта. Максим Фалдин не выходит на связь с журналистами.

Основанный Фалдиным Wikimart обанкротился в конце 2016 года. В 2015 году бизнесмен запустил интернет-магазин детской одежды Little Gentrys. Средства на его открытие привлекались по модели краудинвестинга через StartTrack и займы с личным поручительством самого Фалдина.

В августе 2018 года интернет-магазин перестал выплачивать проценты по займам. Из-за этого кредиторы начали подавать иски к управляющему ритейлером ООО «Джентрис». Уже к началу 2019 года счета компании были арестованы, сейчас Little Gentrys не работает.