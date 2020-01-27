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Основатель LavkaLavka перешел на работу в «Азбуку вкуса»

Один из основателей кооператива LavkaLavka Борис Акимов перешел на работу в «Азбуку вкуса». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на самого бизнесмена.

Он займет пост директора по развитию фермерского направления ритейлера. Среди его обязанностей — развитие собственных брендов сети, вывод на рынок небольших фермерских хозяйств и пр.

Акимов полностью отошел от управления кооперативом LavkaLavka (переложил эти обязанности на одного из своих партнеров). Хотя он и оставил за собой долю (21,7%) в компании и права на эту торговую марку.

Как отмечают в «Азбуке вкуса», сегодня в сети представлены фермерские продукты c собственного производства в Мосальске Калужской области, а также сыры, мясные и рыбные деликатесы, вина и пр. независимых поставщиков. Один из первых проектов Бориса Акимова на новом месте, рассказывает топ-менеджер,— мосальский стейк, который производится на ферме «Азбуки вкуса». Продукт должен стать символом территории, как, например, флорентийский стейк для Флоренции, отмечает топ-менеджер. На упаковке также нанесен QR-код, который позволяет проследить все этапы производства. По словам господина Акимова, спрос на продукт вырос почти в десять раз по сравнению с продажами мяса собственного производства без бренда.

В интернет-магазине «Азбуки вкуса» мосальский стейк стриплойн доступен по 1,36 тыс. руб. за упаковку 350 г. Для сравнения, стриплойн «Мираторга» стоит 1,29 тыс. руб. за 660 г. Исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко отмечает, что LavkaLavka также работала в высоком ценовом сегменте.

Развитие взаимодействия с частными фермерами несет в себе свои риски: объемы производства их продукции трудно спрогнозировать. Опыт Акимова в LavkaLavka по работе с небольшими поставщиками должен помочь с этим, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Хотя у него неоднозначная репутация среди фермеров (LavkaLavka задерживала им платежи), отмечает он.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, партнерства с узким кругом фермеров характеризуются высокими рисками недопоставок из-за неритмичности производства и возможных изменений в сбыте. Опыт LavkaLavka по формированию масштабной сети поставщиков как раз может помочь решить эту проблему, отмечает он. При этом, добавляет эксперт, риски назначения Бориса Акимова могут быть связаны с его неоднозначной репутацией в глазах фермеров, которым LavkaLavka нерегулярно платила, хотя сила бренда «Азбуки вкуса» и позволяет их нивелировать.

Автор: Анна
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