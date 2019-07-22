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Основные факты из исследования рынка электронных карт лояльности

Рынок электронных карт лояльности в России находится в стадии формирования. В сравнении с Западом, где примерно 75-80% ритейлеров предлагают электронные карты, в России только 15-20% внедрили электронные карты с ограниченным функционалом. Несмотря на это, за последние 3 года ритейлеры активно внедряли электронные карты разными способами в ответ на потребность со стороны покупателей.

Большая часть ритейлеров (около 75%) довольна результатом внедрения. Они отмечают снижение затратной части на смс-информирование, выпуск пластика, улучшение поведенческих показателей, рост LTV и NPS. Кроме того, более половины (52%) респондентов отметили, что клиенты сами стали запрашивать электронный формат.

Наиболее популярным вариантом внедрения электронных карт лояльности является реализация через мобильное приложение ритейлера (60%), далее следуют карты Apple Wallet/Google Pay (59%) и сторонние приложения (30%).

Основными трудностями остаются техническая интеграция с текущими системами учета (61%) и невысокая доставляемость карт из-за некорректных клиентских данных (50%).

*В исследовании приняли участие руководители программ лояльности компаний IKEA, М.Видео, Leroy Merlin, DNS, Аскона, Детский Мир, Снежная Королева, Henderson, Metro Cash & Carry и др.

Автор: Анна
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