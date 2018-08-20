Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития российского рынка телевизоров в первом полугодии 2018 года.

Россияне купили 2,6 млн устройств общей стоимостью 61,4 млрд рублей. Спрос на ТВ превысил показатели прошлого года на 11% в денежном выражении и на 15% в штучном. Средний чек снизился на 5% до 24 000 рублей. Продажи ТВ с диагональю более 55″ (от 137 см. и выше) достигли рекордных показателей за последние шесть лет.

Основные тренды развития российского рынка телевизоров в первом полугодии 2018 года:

Большие диагонали

Наибольший объем продаж в штуках — более 60% — приходится на телевизоры со средней диагональю от 30 до 45 дюймов. При этом по итогам января-июня 2017 года стало заметно смещение спроса в сегмент устройств с большей диагональю. Наиболее активно растёт сегмент моделей от 45 дюймов: спрос на такие телевизоры вырос на 40% в штуках, а их доля в общих продажах телевизоров достигла 20% (против 14% годом ранее).

Продажи ТВ с диагональю более 55″ (от 137 см. и выше) достигли рекордных показателей за последние шесть лет

«В первом полугодии 2018 года рынок телевизоров показал довольно высокую динамику. В преддверии Чемпионата мира по футболу категория получила дополнительный спрос. Основными точками роста стали модели с большой диагональю, телевизоры с технологией Smart и разрешением UHD. Мы видим постепенное смещение предпочтений покупателей в сторону более продвинутых моделей, которые становятся доступнее благодаря регулярным программам рассрочки», — отметил руководитель департамента «Кино и звук» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Сергеев.

Каждый пятый телевизор в России покупают онлайн

В первом полугодии 2018 года интернет-продажи телевизоров стимулировали развитие категории и в целом показывали динамику выше рыночной: рост на уровне 24% в денежном выражении и 25% в штучном. Доля интернет-продаж в сегменте составила порядка 20%, то есть примерно каждый пятый телевизор в России покупают онлайн. Средняя цена в интернете сопоставима с общей рыночной и составляет около 23 000 рублей.

UHD телевизоры стали драйвером роста

Сегмент телевизоров с разрешением Ultra HD рос в несколько раз быстрее рынка в целом: продажи в штуках выросли на 60%, в деньгах на 40%. А доля UHD телевизоров достигла 21% в штуках и 41% в деньгах. Для сравнения в первом полугодии 2017 года на такие модели приходилось соответственно 15% и 32%. Активной рост категории связан с заметным снижением средней цены на 11% до 48 000 рублей и расширением ассортимента в среднем ценовом сегменте.

«Умных» телевизоров становится все больше

Почти половина проданных в первом полугодии телевизоров оснащена Smart функционалом. Средняя цена на Smart TV снизилась на 5% до 36 000 рублей. В «М.Видео» и «Эльдорадо» доля Smart TV уже выше 50%.