«Острая подача»: назад в будущее ecommerce

Сегодняшний спецвыпуск ecommerce-видеоблога «Острая подача» посвящен самым прорывным технологиям для интернет-торговли и ритейла. Эти новинки можно будет потрогать руками на выставке ECOM Expo 19.

Эксперты Иван Кургузов и Ян Хотетовский рассказывают (и местами задают неудобные вопросы) о 6 сервисах прямо из завтрашнего дня ecommerce. Что-то из этого точно взлетит и обеспечит вам конкурентное преимущество. «Магазины без продавцов», виртуальная примерка обуви, как у Nike, только сделанная в России, кресла из дополненной реальности и роботы-юристы, которые гоняются за теми, кто крадет у вас контент. «Назад, в будущее ecommerce».

Смотрите в обзоре:

Как открыть офлайновый магазин по модели Amazon Go? Не нужен ни продавец, ни кассир. Нужна только Briskly — технология для «магазинов без продавцов».

Виртуальная примерка обуви, как у Nike на сайте. Только Nike купил свою вместе с израильским стартапом-разработчиком, а Fittin сделали в России. На своем складе вы снимаете всю обувь специальным сканнером. А потребитель через мобильное приложение сканирует собственную ногу. Дальше приложение подбирает клиенту его «идеальную пару».

Кому задать неудобные вопросы про товары для взрослых? Конечно же, «Алисе». Компания «Поставщик счастья», работающая с интернет-магазинами по модели дропшиппинга, покажет на выставке своего голосового помощника для мерчантов. Его можно спросить о состоянии счета, контроле расходов и прочих «взрослых» темах.

Сесть на виртуальное кресло и примерить десяток разных диванов одной и той же комнате? Запросто. На выставке покажут, как работает сервис дополненной реальности MirrAR. Среди его функций есть, например, виджет для работы с поверхностями — он позволяет «примерять» разные краски, фактуры и покрытия.

Воришки крадут ваши фото, описания товаров и другой контент? Напустите на них «робота-юриста». Юрфирма «Городисский и партнеры» представляет автоматический сервис борьбы с пиратами. Искусственный интеллект поможет отыскать, кто ворует ваш контент. Далее нарушителями займется команда Gorodissky IP Security.

Ваши курьеры сбиваются ног в пиковые дни? Платформа «Яндекс.Маршрутизация» проложит им оптимальный путь по городу. Это целый комплекс сервисов и клиентских модулей для решения сложных логистических задач, который тоже можно будет попробовать на ECOM Expo.