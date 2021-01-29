Венчурный фонд Fuel for Growth подготовил отчет о мировых инвестициях в сфере foodtech за 2020 год. Сумма инвестиций увеличилась по сравнению с 2019 годом с $10,17 млрд до $16,33 млрд. Всего за 2020 год в foodtech-секторе было заключено 695 сделок.

Инвестиции в foodtech

По данным фонда, всего за 2020 год в сфере foodtech было осуществлено 695 инвестиционных сделок на общую сумму в $16,3 млрд, что на $6,1 млрд больше, чем за 2019 год (рост 60%). Представленные данные включают в себя ангельские инвестиции, посевные раунды, инвестиции, выданные в акселераторах и инкубаторах, а также вложения от фондов на ранних и поздних стадиях.

Объем инвестиций и количество сделок за 2019-2020 гг.

Инвестиции в foodtech становятся всё более актуальными среди мировых венчурных инвесторов. Так, за 2020 год доля инвестиций в foodtech выросла на 41% и составила 5,5% от общей суммы венчурных инвестиций в мире. В 2019 году этот показатель составлял 3,9%.

Год Сумма венчурных инвестиций Доля фудтеха 2019 год $257 млрд 3,9% 2020 год $300.4 млрд 5,5%

Сумма мировых венчурных инвестиций

География сделок

По данным фонда, большая часть сделок в foodtech-секторе за 2020 год приходится на США (45%). Примерно 25% и 22% сделок совершено в Европе и в Азии соответственно. Около 8% сделок были заключены на Ближнем Востоке, в Южной Америке и Африке.

Специализация сделок

Наиболее популярными направлениями инвестиций, согласно отчету Fuel for Growth, являются проекты, связанные с созданием платформ для электронной коммерции (заказ еды в ресторанах, доставка) и разработкой новых продуктов питания (продукты на растительной основе — мясо, сыр, рыба и т.д.).

Примеры

Самой крупной сделкой за 2020 год стал инвестиционный раунд в индонезийскую компанию Gojek — разработчика мобильного приложения для доступа к таким услугам, как транспорт и логистика, заказ и доставка еды, цифровые платежи, покупки, новости и развлечения и др. В раунде инвестиций участвовали 19 инвесторов, включая Tencent Holdings, JD.com, Facebook, Alphabet, Visa, Mitsubishi и PayPal.

В тройку лидеров по сумме инвестиций также попали китайский разработчик онлайн-платформы по доставке продуктов Xingsheng Selected (3 сделки на общую сумму $1,8 млрд) и индийская онлайн-платформа для доставки еды из ресторанов Zomato (4 сделки на общую сумму $1,3 млрд). Также в 2020 году был осуществлен ряд крупных IPO, в сфере foodtech. Платформа доставки еды DoorDash из США привлекла в ходе IPO $3,37 млрд, а китайская платформа Dada-JD Daojia в свою очередь — $1,49 млрд.

Основной драйвер роста инвестиций в сфере foodtech — онлайн-платформы электронной коммерции. Однако, среди лидеров по привлеченным инвестициям можно выделить еще одну группу проектов — разработчики и производители растительных альтернатив традиционным продуктам (мясо, сыр, рыба и т.д.). Например, производитель растительного мяса из США Impossible Foods привлек в 2020 году $700 млн.