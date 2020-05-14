Отчет о мировых инвестициях в сфере foodtech
Венчурный фонд Fuel for Growth подготовил аналитический отчет о мировых инвестициях в сфере foodtech. Статистика показывает, что сумма инвестиций сократилась в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года с $4,616 млрд до $1,531 млрд, а количество сделок уменьшилось в два раза.
Аналитический отчет затрагивает все мировые инвестиции в сектор foodtech и e-commerce за первый квартал 2019 и 2020 годов. По данным Pitchbook, в первом квартале 2019 года было совершено 292 сделки общим объемом $4,616 млрд. В первом квартале 2020 года — 141 сделка (−52%) общим объемом $1,531 млрд (−67%).
Лидеры
В F4G подсчитали, что в первом квартале 2019 года были следующие лидеры по привлечению инвестиций: сервис по аренде помещений для «облачных кухонь» — CloudKitchens ($700 млн), платформа для заказа еды из ресторанов — Bite Squad ($321 млн), Zomato ($222 млн) и Swiggy (156$ млн), а также производители полезных снеков — Graze ($195 млн).
В 2020 году инвесторы обратили внимание на производителей растительного и культивируемого мяса — Impossible Foods ($500 млн) и Memphis Meats ($161 млн), сервисы доставки продуктов — BigBasket ($175 млн), операторов облачных кухонь (или «дарк-китчен») — Rebel Foods ($125 млн) и облачные платформы для управления операциями — Keruyun ($115 млн).
География сделок
Большинство крупных сделок в foodtech-секторе за первый квартал 2020 года произошло в США, Индии и Китае. В 2019 году, помимо вышеперечисленных стран, активно инвестировали ОАЭ, Великобритания и Швеция.
«Пандемия внесла свои коррективы в венчурный рынок. По данным PwC глобальный объем инвестиций уменьшился на 20%, доля фудтеха пострадала на треть. Значительная доля крупных сделок традиционно приходятся на Кремниевую долину (США) — там падение количества сделок составило 12%, но вырос их средний чек. Мы видим рост акций некоторых foodtech компаний на бирже. Например, Beyond Meat в апреле подорожал на 49%. Кроме того сейчас заметно активное развитие сектора доставки продуктов питания — это продолжение тренда online to offline, который потенциально имеет много возможностей, поэтому инвесторы активно в него вкладываются», — рассказал Андрей Зюзин, управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth.
Топ-5 сделок за 2019 год
|Название
|Сумма сделки
|Специализация
|1
|CloudKitchens
|$700 млн
|сервис по аренде помещений для «облачных кухонь»
|2
|Bite Squad
|$321 млн
|платформа для заказа еды из ресторанов
|3
|Zomato
|$222 млн
|платформа для заказа еды из ресторанов
|4
|Graze
|$195 млн
|производители полезных снеков
|5
|Swiggy
|$156 млн
|платформа для заказа еды из ресторанов
Топ-5 сделок за 2020 год
|Название
|Сумма сделки
|Специализация
|1
|Impossible Foods
|$500 млн
|производители растительного мяса
|2
|BigBasket
|$175 млн
|сервис доставки продуктов
|3
|Memphis Meats
|$161 млн
|производители культивируемого мяса
|4
|Rebel Foods
|$125 млн
|оператор дарк-китчен
|5
|Keruyun
|$115 млн
|облачные платформы для управления операциями