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Отчет о мировых инвестициях в сфере foodtech

Венчурный фонд Fuel for Growth подготовил аналитический отчет о мировых инвестициях в сфере foodtech. Статистика показывает, что сумма инвестиций сократилась в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года с $4,616 млрд до $1,531 млрд, а количество сделок уменьшилось в два раза.

Аналитический отчет затрагивает все мировые инвестиции в сектор foodtech и e-commerce за первый квартал 2019 и 2020 годов. По данным Pitchbook, в первом квартале 2019 года было совершено 292 сделки общим объемом $4,616 млрд. В первом квартале 2020 года — 141 сделка (−52%) общим объемом $1,531 млрд (−67%).

Лидеры

В F4G подсчитали, что в первом квартале 2019 года были следующие лидеры по привлечению инвестиций: сервис по аренде помещений для «облачных кухонь» — CloudKitchens ($700 млн), платформа для заказа еды из ресторанов — Bite Squad ($321 млн), Zomato ($222 млн) и Swiggy (156$ млн), а также производители полезных снеков — Graze ($195 млн).

В 2020 году инвесторы обратили внимание на производителей растительного и культивируемого мяса — Impossible Foods ($500 млн) и Memphis Meats ($161 млн), сервисы доставки продуктов — BigBasket ($175 млн), операторов облачных кухонь (или «дарк-китчен») — Rebel Foods ($125 млн) и облачные платформы для управления операциями — Keruyun ($115 млн).

География сделок

Большинство крупных сделок в foodtech-секторе за первый квартал 2020 года произошло в США, Индии и Китае. В 2019 году, помимо вышеперечисленных стран, активно инвестировали ОАЭ, Великобритания и Швеция.

«Пандемия внесла свои коррективы в венчурный рынок. По данным PwC глобальный объем инвестиций уменьшился на 20%, доля фудтеха пострадала на треть. Значительная доля крупных сделок традиционно приходятся на Кремниевую долину (США) — там падение количества сделок составило 12%, но вырос их средний чек. Мы видим рост акций некоторых foodtech компаний на бирже. Например, Beyond Meat в апреле подорожал на 49%. Кроме того сейчас заметно активное развитие сектора доставки продуктов питания — это продолжение тренда online to offline, который потенциально имеет много возможностей, поэтому инвесторы активно в него вкладываются», — рассказал Андрей Зюзин, управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth.

Топ-5 сделок за 2019 год

  Название Сумма сделки Специализация
1 CloudKitchens $700 млн сервис по аренде помещений для «облачных кухонь»
2 Bite Squad $321 млн платформа для заказа еды из ресторанов
3 Zomato $222 млн платформа для заказа еды из ресторанов
4 Graze $195 млн производители полезных снеков
5 Swiggy $156 млн платформа для заказа еды из ресторанов

Топ-5 сделок за 2020 год

  Название Сумма сделки Специализация
1 Impossible Foods $500 млн производители растительного мяса
2 BigBasket $175 млн сервис доставки продуктов
3 Memphis Meats $161 млн производители культивируемого мяса
4 Rebel Foods $125 млн оператор дарк-китчен
5 Keruyun $115 млн облачные платформы для управления операциями
Автор: Анна
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