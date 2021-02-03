Отчёт OT Commerce: что заказывали из Китая в 2020 году

Компания OT Commerce подготовила отчет о том, какие китайские товары пользовались наибольшей популярностью у покупателей в 2020 году. Для анализа была использована информация с Платформы ОТ, на которой работает около 200 интернет-магазинов, реализующих китайские товары со всемирно известных торговых площадок Taobao/Tmall, 1688.com.

Вся информация представлена в общем виде. В рейтинге представлены только наиболее популярные категории товаров.

В 2020 году общий оборот интернет-магазинов платформы ОТ снизился на 5% по сравнению с 2019 годом. До этого года всегда наблюдался небольшой рост. В первую очередь спад связан с пандемией коронавируса, который возник впервые именно в Китае. В начале 2020 года фабрики Китая практически не работали, границы были закрыты и поставки товаров не осуществлялись. Интернет-магазины, реализующие китайские товары, сильно пострадали в этот период, некоторые были вынуждены прекратить свою деятельность. После того, как ситуация немного нормализовалась, рынок китайских товаров оживился, поэтому спад носит незначительный характер.

Эксперты платформы ОТ провели анализ данных о продажах различных категорий товаров, на основе которого составили рейтинги наиболее популярных товаров по количеству заказов и по объему продаж.

Рейтинг товарных категорий по количеству заказов

Электронные компоненты Декор интерьера Майки, топы Канцтовары Одежда для дома и отдыха Комплектующие для холодильников Детская одежда Средства индивидуальной защиты Товары для дома Цифровые аксессуары Украшения, бижутерия Брюки, шорты Детские игрушки Рубашки Текстиль для дома Головные уборы, шарфы, перчатки Посуда, кухонные принадлежности Косметические принадлежности Наушники, гарнитура Сумки

В 2020 году рейтинг по количеству товаров возглавляет категория «Электронные компоненты». Их было продано 101 569 штук, объем продаж которых составил 56 531$. В 2019 году данная категория товаров также занимала первую позицию рейтинга по количеству. Но в 2020 году объем продаж электронных компонентов на 25% больше, чем в 2019 году.

На втором месте располагается популярная в 2020 году категория товаров — «Декор интерьера». Ее объем продаж составил 87 097 штук на сумму 144 735$. Это больше, чем в 2019 году на 58%. Надо сказать, что категории товаров «Декор интерьера», «Товары для дома» и «Посуда, кухонные принадлежности» в 2020 году особенно пользовались спросом. С началом пандемии люди стали проводить большую часть времени дома. Многие начали делать ремонт и обустраивать свое жилище, многие перешли на удаленную работу и делают все, чтобы сделать свое жилище как можно уютнее и комфортнее. По прогнозам экспертов данная тенденция сохранится и в 2021 году.

На третьем месте рейтинга — «Майки, топы». Их было продано 65 828 штук на сумму 328 635$. Данная категория товаров популярна в нашем рейтинге из года в год. Категории товаров, которые относятся к сегменту одежды и обуви, пользуются хорошим спросом всегда. Приемлемое качество и низкие цены привлекают покупателей со всего мира.

В 2020 году в рейтинг вошли «Канцтовары», объем продаж которых составил 50 632 штуки на сумму 53 456$. Это четвертая позиция нашего рейтинга. К данной категории относится большой спектр товаров от любых принадлежностей для школы и офиса до бумажно-беловой продукции. Канцелярские товары китайских заводов составляют значительную часть всего рынка мировой канцелярии и пользуются хорошим спросом у покупателей.

Пандемия привнесла изменения в структуру популярных товаров. В рейтинге появились такие категории как «Индивидуальные средства защиты» и «Одежда для дома и отдыха». До 2020 года они не пользовались большим спросом на рынке. К категории товаров «Индивидуальные средства защиты» относятся маски, перчатки, респираторы, антисептические средства. Без них уже сложно представить нашу жизнь, а срок использования таких вещей небольшой, поэтому заказывать из Китая выгоднее всего. «Одежда для дома и отдыха» также связана с тем, что большую часть времени люди стали проводить дома, где тоже хочется хорошо выглядеть.

А вот объемы продаж всегда популярной категории товаров «Сумки» упали на 76% по сравнению с 2019 годом. Это связано с тем, что в 2020 году потребность в покупке новых сумок сильно снизилась в связи с изменением образа жизни людей.

Рейтинг товарных категорий по объему продаж

Мебель для дома Комплектующие для компьютеров Брюки, шорты Майки, топы Толстовки Мобильные телефоны Пуховики, куртки Сапоги, полусапожки Детская одежда Рубашки Текстиль для дома Цифровые аксессуары Плазменные телевизоры Одежда для дома и отдыха Средства индивидуальной защиты Авто-, мото-товары Платья, сарафаны Декор интерьера Комплектующие для холодильников Электроинструменты

В 2020 году рейтинг по объему продаж возглавляет категория товаров — «Мебель для дома». В ней было продано товаров на сумму 506 042$. Помимо того, что люди занимались обустройством своего жилища в 2020 году, на увеличение объема продаж мебели повлияло то, что в первой половине года ее нельзя было купить в обычных магазинах из-за карантинных мер. Люди стали чаще и больше заказывать мебель онлайн. Еще одной причиной роста объема продаж являются привлекательные цены на мебель из Китая.

На втором месте рейтинга находятся «Комплектующие для компьютеров». Их было продано 23 805 штук на сумму 372 575$. Это довольно популярная категория товаров, запчасти и комплектующие для компьютеров пользуются спросом постоянно. Благодаря огромному ассортименту в интернет-магазинах с китайскими товарами можно найти практически любую необходимую деталь.

На третьем месте располагается категория одежды — «Брюки, шорты». Их объем продаж составил 35 724 штуки на сумму 334 175$. Это на 48% больше по сравнению с 2019 годом. Как уже было сказано выше, одежда всегда пользуется большим спросом. Правда в 2020 году акцент сменился на более универсальную и удобную одежду, подходящую для пребывания дома. Так, например, объем продаж популярной категории товаров «Платья, сарафаны» снизился на 56% по сравнению с 2019 годом.

Сводный рейтинг товарных категорий по количеству заказов и объему продаж

Обобщённые данные из двух списков и сводный рейтинг по объему и количеству заказов.

Мебель для дома Комплектующие для компьютеров Брюки, шорты Майки, топы Мобильные телефоны Пуховики, куртки Сапоги, полусапожки Детская одежда Рубашки Текстиль для дома Цифровые аксессуары Толстовки Плазменные телевизоры Одежда для дома и отдыха Средства индивидуальной защиты Авто-, мото-товары Платья, сарафаны Декор интерьера Комплектующие для холодильников Электроинструменты Товары для дома Электронные компоненты Детские игрушки Сумки Наушники, гарнитура Украшения, бижутерия Головные уборы, шарфы, перчатки Канцтовары Посуда, кухонные принадлежности Косметические принадлежности

2020 год выдался сложным и необычным для всех из-за пандемии и карантинного режима практически во всех странах мира. Люди столкнулись с новыми реалиями жизни. Это повлияло на все сферы жизнедеятельности людей и в большинстве случаев не самым лучшим образом. Но для онлайн-сферы изменение образа жизни стало некоторым толчком для более прогрессивного развития, роль интернета возросла, а услугами онлайн-магазинов стало пользоваться все больше людей, частота покупок возросла во много раз, так как люди стали все покупать в интернете.

Эксперты прогнозируют рост электронной коммерции в будущем, а значит сфера онлайн-продаж китайских товаров тоже будет расти. Для этого есть все предпосылки: повышение числа онлайн-покупателей, рост частоты заказов в интернет-магазинах, низкие цены китайских товаров при их огромном разнообразии привлекут еще больше покупателей, несмотря на снижение покупательской способности.