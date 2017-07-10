Открылись первые аптеки в «Магнитах»

На родине «Магнита», в Краснодаре, открылись первые аптеки на базе магазинов «у дома» и гипермаркетов розничной сети. О планах гиганта выйти на аптечный рынок мы сообщали в материале «“Магнит“ откроет собственную аптечную сеть».

Запуск можно назвать тестовым, так как открыто всего 4 торговых точки, причём 2 из них – аптеки открытого типа и 2 – закрытого. Слоган аптек – «С заботой о вас».

В ассортименте «Магнит Аптек» более 3500 товаров. Это не только лекарственные средства, но и лечебная косметика, товары для всей семьи, красоты, личной гигиены, детское питание и т. п. «Магнит Аптеки» получат собственный сайт и программу лояльности. Согласно информации РБК, решение запустить аптечную сеть на базе «Магнитов» было принято руководством ритейлера после после успеха «А-Мега» и «Да, Здоров!», аптек, работающих в магазинах X5 Retail Group («Карусель», «Пятерочка», «Перекресток»).

«Магнит Аптека» – второй условно непрофильный бизнес «Магнита». Первым стала сеть «Магнит Косметик», запущенная в 2011 году. Сегодня, этот бизнес растёт наиболее быстрыми темпами: рост выручки «Магнит Косметик» в структуре группы составил 60% в 2016 году.