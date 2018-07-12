Открылся предзаказ на Яндекс.Станцию. Срок доставки — до 90 дней

Яндекс.Станция появилась на Беру — новом маркетплейсе Яндекс.Маркета. Там можно оставить предварительный заказ на устройство и оплатить его онлайн. Приём предзаказов начался в среду, 11 июля, в 15:00 по московскому времени. Первые счастливчики оформившие предзаказ получат Яндекс.Станцию в октябре.

Цена Станции — 9990 рублей. Она доступна на сайте beru.ru в трёх цветах: чёрном, фиолетовом и серебристо-сером. Количество устройств ограничено. Если Станция в желаемом цвете закончилась, можно выбрать другой или дождаться поступления новой партии колонок.

Срок доставки устройств — до 90 дней. Яндекс.Станцию бесплатно привезут в любой регион России. Перед отправкой с покупателем свяжутся менеджеры Беру. Вместе со Станцией заказчики получат годовую подписку на Яндекс.Плюс и бонусы от партнёров Яндекса.

Первая партия Станций поступила в продажу 10 июля в магазине и музее Яндекса. Её разобрали меньше чем за шесть часов несмотря на лимит: два устройства на покупателя. Чтобы Станцию могли купить как можно больше желающих, такое же ограничение действует и в онлайне.