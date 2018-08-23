+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Прочее RSS

Открытая конференция для бизнеса и ИТ ACCELERATE: 2 дня, 50 спикеров, 3000 участников

2-3 октября в Москве, на территории ЦВК «Экспоцентр», состоится двухдневная открытая конференция ACCELERATE — одно из самых ярких и масштабных мероприятий для бизнеса и ИТ, которое посетят более 3000 участников. Первые лица, ТОП-менеджеры и эксперты крупнейших организаций России соберутся на одной площадке, чтобы поделиться опытом ускорения бизнеса в цифровую эпоху.

Одной из ключевых тем мероприятия станет улучшение процессов продаж, маркетинга и клиентского сервиса, а также ускорение операционных процессов компании. Своим опытом поделятся лидеры АФК Система, HeadHunter, CULINARYON, ЕВРАЗ, Цвет Диванов, IBS, Tele2, IDS Borjomi Russia, Банк «Возрождение» и другие.

2 дня — 50 спикеров — более 3000 участников

На главной сцене мероприятия выступят:

Конференция ACCELERATE проводится в рамках Глобального тура Террасофт — серии бесплатных мероприятий в 15 городах мира для представителей бизнес- и ИТ-сообщества, целью которых является обмен опытом и знаниями в различных вопросах управления компанией.

Программа конференции

Гостей мероприятия ждет насыщенная программа, где каждый участник сможет найти для себя выступления, наиболее интересные по тематике и формату.

  • KEYNOTE. Яркая открывающая сессия с участием признанных российских бизнес- и ИТ-лидеров о роли ускорения в бизнесе, а также готовности компаний к работе в условиях непрерывных изменений.
  • Истории успеха и кейсы. Вдохновляющие выступления лидеров рынка, первых лиц и топ-менеджеров крупнейших организаций о стратегиях, подходах и инструментах, которые являются основой для ускорения и помогают развивать бизнес в цифровую эпоху.
  • Инструменты и технологии. ИТ-директора и эксперты в области цифровизации расскажут об использовании современных технологий в различных сферах деятельности предприятия, изменениях в ИТ-процессах и эволюции ИТ-департаментов.
  • Тренинги и мастер-классы. Серия авторских тренингов и мастер-классов по маркетингу, продажам и сервису, а также управлению бизнес-процессами организации. Полученные знания и инсайты помогут найти новые возможности для роста и станут драйвером изменений в вашей компании.

Экспо и нетворкинг

Открытая конференция ACCELERATE — это еще и территория для общения, на которой участники смогут расширить круг деловых контактов, найти новых клиентов и партнёров. В рамках мероприятия будет работать масштабная экспозона, где все участники смогут ознакомиться с продуктами, решениями и экспертизой партнёров конференции, а также узнать больше о возможностях корпоративного ПО для различных отраслей.

Узнать детали и зарегистрироваться для участия в конференции можно на сайте мероприятия.

Присоединяйтесь и приглашайте своих коллег, участие бесплатное!

Организатор конференции

Компания Террасофт — лидер на российском рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, с офисами в семи странах и более чем 500 партнерами в России и по всему миру. Тысячи крупных и средних компаний используют платформу bpm’online для оптимизации и ускорения процессов продаж, маркетинга и сервиса, а также операционных процессов организации. Продукты bpm’online включены в Магические Квадранты Gartner и лидируют в Forrester Wave. Миссия Террасофт — помогать компаниям ускоряться!

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

15 августа / Комментарии
Информация о массовой блокировке AliExpress аккаунтов россиян не подтверждается

Информация о массовой блокировке AliExpress аккаунтов россиян не подтверждается

Информация о массовой блокировке аккаунтов россиян в связи с распространением применения ими схемы обмана китайских продавцов может оказаться преувеличенной. Cхема подобной блокировки действительно существует. Однако ее применение происходит в обычном режиме.

далее →

15 августа / Комментарии
Главной темой года станет вопрос преобразований на ЭТ-2018

Главной темой года станет вопрос преобразований на ЭТ-2018

Главной темой года станет вопрос преобразований. Как зарабатывать больше и не уйти с рынка, когда крупные интернет-проекты строят “торговые центры” и инвестируют в инфаструктуру.

далее →

3 августа / Комментарии
"Юлмарт девелопмент" попал под наблюдение

"Юлмарт девелопмент" попал под наблюдение

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению ООО "БигБокс" ввел процедуру наблюдения в отношении ООО "Юлмарт девелопмент", входящего в ГК "Юлмарт".

далее →

31 июля / Комментарии
Владимир Путин подписал закон о товарных агрегаторах

Владимир Путин подписал закон о товарных агрегаторах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о товарных агрегаторах в сфере интернет-торговли, призванный усилить ответственность владельцев сайтов-агрегаторов за предоставляемую ими информацию о товарах и услугах. 

далее →

26 июля / Комментарии
В России открыт первый Центр Сертификации digital-агентств

В России открыт первый Центр Сертификации digital-агентств

Группа RUWARD объявила об открытии первого в России Центра Сертификации digital-агентств и анонсировала каталог агентств, успевших пройти процесс в приоритетном режиме к запуску центра.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!