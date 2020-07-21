Отпуск на стройке: в 2020 году россияне бросились делать ремонт

2020 год стал годом ремонта, россияне строят и чинят свои дома и квартиры. Аналитики Авито отмечают рекордный рост спроса на товары категории «Ремонт и строительство». В июне-июле показатели значительно выросли по сравнению с прошлым годом, однако ажиотаж стал меньше, чем в месяцы самоизоляции — это продиктовано и сезонными факторами, и последствиями пандемии.

Россияне в 2020 году бросились делать ремонт в квартирах и на дачах, об этом говорят данные Авито. Востребованность товаров, связанных со строительством и ремонтом, в июне-июле этого года значительно выше, чем в тот же период в 2019 году — спрос увеличился на 89%.

Однако в пандемию потребность в них была еще больше: в летние месяцы интерес россиян к этой группе товаров стал на 5% ниже по сравнению с апрелем-маем. Такая динамика отчасти объясняется сезонностью — весной с приходом первых теплых дней традиционно начинается строительный период. Коронакризис и резкая смена летних планов также повлияли на спрос на товары для ремонта и строительства — жители страны решили использовать свободное время с пользой.

«В этом году сезонные тренды усилились фактором пандемии — мы видим бум спроса на товары в категории „Ремонт и строительство“. Его пик однозначно был во время карантина, но показатели летних месяцев также в разы выше цифр прошлого года. По данным наших аналитиков, россияне не просто нашли время разбавить чем-то новым уже „приевшийся“ интерьер и провести косметический ремонт, но и решились на капитальные изменения», — комментирует Ольга Попова, Руководитель макрокатегории «Обустройство, дом, дача».

Полная перестройка

Наиболее востребованы на платформе стройматериалы — в июне-июле из всех пользователей, заинтересованных в товарах категории «Ремонт и строительство», 55% нуждались именно в них. Это может свидетельствовать о том, что жители России взялись за дело серьезно и организовывают капитальный ремонт или стройку. Спрос на стройматериалы в июне-июле 2020 года в 2 раза выше, чем в 2019 году, но по сравнению с апрелем-маем ажиотаж спал — товары этой категории на 6% менее востребованы, чем в весенние карантинные месяцы. Средняя стоимость позиций стала выше на 13% по сравнению с прошлым годом, но с мая она упала на 5%.

Второй по популярности группой товаров в стране стали инструменты, ими интересуются 16% пользователей. В этом году интерес к позициям данной категории больше на 64%, чем в 2019 году. В начале строительного сезона и в разгар пандемии потребность в инструментах была выше, в мае-июне спрос на них упал на 7%. В 2020 году приобретать инструменты немного выгоднее, чем в 2019 году — товары в этой категории стали в среднем дешевле на 3%.

Все в сад

Помимо ремонта россияне ухаживают за придомовыми территориями и загородными участками. Спрос на садовую технику в июне-июле подскочил на 127% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Аналитики Авито связывают такой ажиотажный спрос с тем, что многие жители страны проводят в этом году гораздо больше времени на дачах. Из-за закрытия границ россиянам пришлось отменить летние поездки. Кроме того, многие жители страны продолжают работать удаленно и предпочитают делать это на природе, тем более что в месяцы самоизоляции они смогли организовать для этого все условия.

Если сравнивать летние месяцы с карантинным периодом, то динамика немного снижается — спрос упал на 26% по сравнению с апрелем-маем. Это продиктовано прежде всего тем, что дачный сезон в этом году начался сильно раньше из-за того, что россияне самоизолировались на даче.

Ремонт в деталях

Балконы довольно надолго стали для россиян практически единственным местом для «прогулок», поэтому многие решили облагородить пространство. По данным Авито, по сравнению с июнем-июлем прошлого года, интерес к товарам из раздела «Окна и балконы» увеличился более, чем в 2 раза. В постковидный летний период спрос на эти товары стал даже больше, чем в пандемию, показатель вырос на 17% по сравнению с карантинным периодом.

Также пользователи Авито меняют входные и межкомнатные двери. На 69% больше запросов на двери было выявлено в июне-июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Строительный сезон не закончен, россияне продолжают покупать двери: в июне-июле спрос на них на 11% больше, чем в апреле-мае.

Многие россияне в этом году даже добрались до замены и починки сантехники. Товарами из категории «Сантехника и сауны» начали интересоваться на 82% активнее, чем в 2019 году. Те, кто «готовит сани летом» и обустраивает свои дома и квартиры к зиме, уже в апреле-мае активно интересовались приобретением обогревателей и каминов. Спрос в данной категории вырос на 89% по сравнению с прошлым годом.