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Отсрочки не будет. От арендаторов требуют своевременной платы за помещения

По расчетам консалтинговой компании JLL Полины Жилкиной, 70–80% крупных и средних собственников торговых центров не собираются предоставлять отсрочек или льгот простаивающим арендаторам. В стрит-ретейле доля не идущих на уступки собственников — до 30%, заявили в консалтинговом агентстве Knight Frank. Владельцы недвижимости ждут соответствующих постановлений правительства.

Лишь немногие собственники площадей дают скидку по аренде, которая составляет не более 30%, на один-два месяца. Большинство не только не собираются давать отсрочки или временно снижать аренду, но и готовы расстаться с частью арендаторов, в основном, из числа рестораторов.

Правительство уже пообещало полугодичную отсрочку по аренде коммерческих помещений для малого бизнеса. Минэкономики разработало проект постановления, где прописывает порядок предоставления отсрочки по аренде наиболее пострадавшим от эпидемии отраслям на срок с 1 апреля до 1 октября 2020 года. Этот документ хотят применить к договорам аренды на срок более одного года. Исключение — государственное и муниципальное имущество, земельные участки и жилые помещения. Окончательно постановление доработают на следующей неделе.

Как отмечает старший юрист компании «Нортия ГКС» Виталия Скалацкая, отсрочка в таком формате немотивированно ограничивает права арендаторов помещений, не отнесенных к торгцентрам. Кроме того, продолжает она, необходима полная, а не частичная отсрочка с марта и до конца 2020 года, так как финансовые проблемы, вероятнее всего, сохранятся у арендаторов и после снятия ограничительных мер.

Автор: Анна
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