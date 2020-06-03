Otto Group Russia начала сотрудничество с Ozon

На маркетплейс Ozon вышел bonprix, ключевой проект компании Otto Group Russia в сфере онлайн-ритейла. Это первый опыт работы бренда с маркетплейсом в России и первый внешний канал продаж. До сих пор bonprix осуществлял торговлю только с собственного сайта.

На Ozon будет представлено почти 2 тысячи наименований самых популярных категорий бренда: платьево-блузочный ассортимент, сарафаны, туники, летние топы и футболки в полной размерной сетке от 32 до 56 размера.

«Выход на маркетплейс — это возможность расширить аудиторию клиентов нашего бренда и увеличить объем продаж. Ozon — сильный партнер и один из самых успешных маркетплейсов на данный момент, поэтому мы выбрали именно его. Мы надеемся, что сотрудничество окажется взаимовыгодным и это позволит поддержать развитие fashion категории на интернет-площадке Ozon. Дальнейшее расширение ассортимента наших товаров, представленных на маркетплейсе, будет зависеть от объемов продаж и спроса покупателей. Мы будем вносить корректировки в зависимости от текущей ситуации и сезона», — комментирует Ольга Мягкая, руководитель отдела маркетинга bonprix.ru.

«В мае продажи одежды на Ozon выросли в 4,5 раза год к году. Даже в режиме самоизоляции россияне хотят иметь доступ не только к товарам первой необходимости, но и к выбору одежды — будь то комфортная домашняя или smart casual для дистанционной работы. Сотрудничество с таким крупным игроком как bonprix позволяет усилить наш ассортимент и дать еще бОльший выбор жителям более чем 6500 населенных пунктов страны», — комментирует Илоанга Ершова, директор по развитию бизнеса в Ozon.

Otto Group Russia работает c Ozon, используя собственный логистический центр — ритейлер самостоятельно хранит товары на территории своего логистического комплекса и отправляет их в сортировочные центры Ozon для сборки и последующей отправки клиентам.