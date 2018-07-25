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Otto Group закрыла в России интернет-магазин Quelle

Немецкая Otto Group сегодня закрыла в России интернет-магазин одежды Quelle. Соответствующая информация размещена на сайте.

«Интернет-магазин www.quelle.ru компании ООО „ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС“ прекращает принимать заказы с 25 июля 2018 года. Все заказы, поступившие к нам до 25 июля 2018 года, будут обработаны и доставлены в соответствии с условиями оферты, ранее размещенной на сайте www.quelle.ru», говорится в сообщении ритейлера.

17 июля был закрыт в России интернет-магазин Otto, также принадлежащий Otto Group.

Закрытие магазинов в России — часть глобальной стратегии Otto Group, которая решила сосредоточиться на маркетплейсе Otto.de для немецкоязычных стран. Otto Group при этом не будет полностью уходить из России и продолжит развивать свои бренды Witt, Bonprix и eSolutions. eSolutions, в частности, предоставляет маркетинговые, логистические и IT-сервисы ритейлерам и брендам.

Магазин Quelle, когда-то сподвиг основателя www.wildberries.ru Татьяну Бакальчук заняться бизнесом, об этом она рассказала нам в своём эксклюзивном интервью. Otto Group присутствует на российском рынке с 1990 года.

Автор: Анна
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