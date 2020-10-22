+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Оверсайз, хаки и ленивые шнурки: AliExpress выяснила, что россияне носят этой осенью

Fashion-эксперты AliExpress Россия проанализировали данные об онлайн-покупках жителей 14 регионов России в сентябре 2020 года и составили типичный портрет горожан. Аналитики изучили данные по продажам во Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Челябинске, Уфе, Омске и Перми.

Оказалось, что во всех городах женщины тратят на одежду больше мужчин в среднем в 4,2 раза. Кроме того, жители крупных российских городов покупали осенью как одежду для прогулок, так и комфортные вещи для уютных домашних вечеров. Эти товары стали лидерами продаж в категории «Одежда и обувь» как среди женщин, так и мужчин.

Женщины чаще всего предпочитали уютные теплые спортивные костюмы и часто выбирали оверсайз-вещи. Кроме того, популярный осенний образ — однотонные водолазки, клетчатые рубашки и леггинсы на высокой талии. Из обуви чаще всего предпочитали ботильоны на массивном каблуке, лоферы и высокие сапоги.Среди аксессуаров жительницы регионов предпочитали сумки-мессенджеры на плечо, вместительные сумки-тоуты из эко-материалов, твидовые мини-сумки с орнаментом «гусиная лапка».

Мужчины чаще всего выбирали классические джинсы или спортивные штаны и сочетали их с яркими однотонными худи из флиса. Из аксессуаров они предпочитают сумки-мессенджеры или сумки «нагрудный карман». Самой популярной моделью обуви среди покупателей-мужчин стали водонепроницаемые походные ботинки и дышащие кроссовки, а еще сапоги-дутики. Петербуржцы, в отличие от жителей других регионов, не теряют надежды на пляжный отдых и часто заказывают карго-шорты и сабо.

Самым популярным аксессуаром для обуви в этом сезоне стали ленивые шнурки, не требующие завязывания, а еще USB-стельки для обуви с подогревом. Кроме того, спросом пользовались умные жилеты с подогревом от powerbank, способные согревать до 14 часов от одной батареи. Как правило, самые дорогие покупки в регионах из категории — пальто, зимние куртки и шубы стоимостью от 22 до 115 тысяч рублей.

Доля категории «Одежда и обувь» в локальных и международных продажах маркетплейса занимает порядка 15%. По данным AliExpress, в III квартале 2020 года интерес пользователей к товарам российских брендов из fashion-категории вырос на 35% по сравнению со вторым кварталом этого года. Популярности российских брендов способствовало объявление августа месяцем российских fashion-брендов: весь месяц AliExpress рассказывал на своих площадках о марках из России. Кроме того, площадка объявила о сотрудничестве с семью российскими дизайнерами, с которыми были созданы лимитированные коллекции одежды и обуви.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

20 октября / Комментарии
Авито: россияне скупают бытовую технику для дома

Авито: россияне скупают бытовую технику для дома

Эксперты Авито зафиксировали рост спроса на крупную и мелкую бытовую технику на сайте в сентябре-октябре этого года - показатель подскочил на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Осенью россияне традиционно проводят больше времени дома, однако в этом году ситуация со второй волной пандемии взволновала россиян и подтолкнула начать подготовку к возможному режиму самоизоляции.

далее →

19 октября / Комментарии
METRO фиксирует значительный рост e-grocery продаж

METRO фиксирует значительный рост e-grocery продаж

Компания METRO в очередной раз фиксирует рост канала e-grocery — к концу первых 9 месяцев 2020 года уровень онлайн-продаж METRO на конечных потребителей достиг 6% в структуре всех продаж компании в стране. В пиковые периоды этот показатель доходил до 9%. Таким образом, канал e-grocery вырос более чем в 3 раза по сравнению с 2019 годом, что позволило METRO в кратчайшие сроки занять значимую позицию в числе игроков онлайн рынка.

далее →

19 октября / Комментарии
Покупатели переходят на вторичные продажи для обновления гардероба

Покупатели переходят на вторичные продажи для обновления гардероба

Онлайн-продажи сервисов по вторичной купле-продаже одежды и обуви повысили свою популярность на фоне сокращения доходов потребителей и общей тенденции к экономии. Сейчас этот канал занимает 6% от всех онлайн-продаж одежды, обуви и аксессуаров.

далее →

16 октября / Комментарии
Авито: россиян в III квартале интересовали дом и диван

Авито: россиян в III квартале интересовали дом и диван

«Дом» занял первую строчку в рейтинге наиболее популярных поисковых запросов на Авито в III квартале, выяснили эксперты сервиса. В топ-5 частотных запросов на платформе также вошли «холодильник», «квартира», «диван» и «гараж». В то же время топ запросов на Авито в III квартале покинул «телефон», хотя год назад этот запрос был четвертым по популярности.

далее →

16 октября / Комментарии
Яндекс.Маркет узнал, какими наушниками пользуются россияне

Яндекс.Маркет узнал, какими наушниками пользуются россияне

Эксперты сервиса Яндекс.Маркет изучили спрос на наушники и рассказали, сколько россияне готовы потратить на устройство и какие модели популярны. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 13 октября 2020 года.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!