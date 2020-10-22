Оверсайз, хаки и ленивые шнурки: AliExpress выяснила, что россияне носят этой осенью

Fashion-эксперты AliExpress Россия проанализировали данные об онлайн-покупках жителей 14 регионов России в сентябре 2020 года и составили типичный портрет горожан. Аналитики изучили данные по продажам во Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Челябинске, Уфе, Омске и Перми.

Оказалось, что во всех городах женщины тратят на одежду больше мужчин в среднем в 4,2 раза. Кроме того, жители крупных российских городов покупали осенью как одежду для прогулок, так и комфортные вещи для уютных домашних вечеров. Эти товары стали лидерами продаж в категории «Одежда и обувь» как среди женщин, так и мужчин.

Женщины чаще всего предпочитали уютные теплые спортивные костюмы и часто выбирали оверсайз-вещи. Кроме того, популярный осенний образ — однотонные водолазки, клетчатые рубашки и леггинсы на высокой талии. Из обуви чаще всего предпочитали ботильоны на массивном каблуке, лоферы и высокие сапоги.Среди аксессуаров жительницы регионов предпочитали сумки-мессенджеры на плечо, вместительные сумки-тоуты из эко-материалов, твидовые мини-сумки с орнаментом «гусиная лапка».

Мужчины чаще всего выбирали классические джинсы или спортивные штаны и сочетали их с яркими однотонными худи из флиса. Из аксессуаров они предпочитают сумки-мессенджеры или сумки «нагрудный карман». Самой популярной моделью обуви среди покупателей-мужчин стали водонепроницаемые походные ботинки и дышащие кроссовки, а еще сапоги-дутики. Петербуржцы, в отличие от жителей других регионов, не теряют надежды на пляжный отдых и часто заказывают карго-шорты и сабо.

Самым популярным аксессуаром для обуви в этом сезоне стали ленивые шнурки, не требующие завязывания, а еще USB-стельки для обуви с подогревом. Кроме того, спросом пользовались умные жилеты с подогревом от powerbank, способные согревать до 14 часов от одной батареи. Как правило, самые дорогие покупки в регионах из категории — пальто, зимние куртки и шубы стоимостью от 22 до 115 тысяч рублей.

Доля категории «Одежда и обувь» в локальных и международных продажах маркетплейса занимает порядка 15%. По данным AliExpress, в III квартале 2020 года интерес пользователей к товарам российских брендов из fashion-категории вырос на 35% по сравнению со вторым кварталом этого года. Популярности российских брендов способствовало объявление августа месяцем российских fashion-брендов: весь месяц AliExpress рассказывал на своих площадках о марках из России. Кроме того, площадка объявила о сотрудничестве с семью российскими дизайнерами, с которыми были созданы лимитированные коллекции одежды и обуви.